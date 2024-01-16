СБУ: Затримано ще двох організаторів псевдореферендуму РФ, які погрожували односельцям

Підозрюваним загрожує до 10 років тюрми

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про затримання на Херсонщині двох осіб, за даними слідства вони організовували незаконний псевдореферендум РФ під час окупації та змушували односельчан "голосувати" на ньому.

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Перебуваючи у лавах незаконних "виборчкомів" РФ, затримані обходили оселі місцевих мешканців та вимагали від людей "проголосувати за приєднання" української області до Росії: підозрювані змушували людей ставити "потрібні" позначки у фейкових бюлетенях та контролювали "правильність заповнення", пише відомство.

У разі відмови підтримати окупантів фігуранти погрожували "здати" односельців озброєним загарбникам, котрі супроводжували їх під час дворових обходів, зазначає СБУ.

Обох підозрюваних співробітники СБУ затримали внаслідок стабілізаційних заходів у звільненій частині області, а затримана жінка намагалася переховуватися від правоохоронців у помешканні своїх знайомих, котрих вона використовувала "втемну", зауважує спецслужба.

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За даними правоохоронців, фігуранти – мешканка Милового та житель Білозерської громади, котрі після окупації області підтримали російських загарбників та добровільно увійшли до складу окупаційної адміністрації РФ.

У незаконному органі окупантів підозрюваним поставили завдання щодо організації псевдореферендуму РФ у тимчасово окупованих населених пунктах, зазначає СБУ.

Затримані отримали підозру у колабораційній діяльності, здійснюваній за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує до 10 років ув'язнення.

Наразі фігуранти перебувають під вартою, триває розслідування.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

У січні 2023 року український суд виніс перший вирок у справах про проведення псевдореферендумів на півдні України: мешканка Херсонської області отримала п'ять років позбавлення волі за участь у призначеній росіянами виборчій комісії.

У жовтні СБУ повідомила про затримання ще однієї організаторки псевдореферендуму у Чорнобаївці.

У січні 2024 року організаторка псевдореферендуму у вересні 2022 році у Луганській області отримала тюремний строк: жінку затримали, коли та приїхала до Києва за соціальними виплатами навесні 2023-го.

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