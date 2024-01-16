СБУ: Затримано ще двох організаторів псевдореферендуму РФ, які погрожували односельцям
Служба безпеки України повідомила про затримання на Херсонщині двох осіб, за даними слідства вони організовували незаконний псевдореферендум РФ під час окупації та змушували односельчан "голосувати" на ньому.
Перебуваючи у лавах незаконних "виборчкомів" РФ, затримані обходили оселі місцевих мешканців та вимагали від людей "проголосувати за приєднання" української області до Росії: підозрювані змушували людей ставити "потрібні" позначки у фейкових бюлетенях та контролювали "правильність заповнення", пише відомство.
У разі відмови підтримати окупантів фігуранти погрожували "здати" односельців озброєним загарбникам, котрі супроводжували їх під час дворових обходів, зазначає СБУ.
Обох підозрюваних співробітники СБУ затримали внаслідок стабілізаційних заходів у звільненій частині області, а затримана жінка намагалася переховуватися від правоохоронців у помешканні своїх знайомих, котрих вона використовувала "втемну", зауважує спецслужба.
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За даними правоохоронців, фігуранти – мешканка Милового та житель Білозерської громади, котрі після окупації області підтримали російських загарбників та добровільно увійшли до складу окупаційної адміністрації РФ.
У незаконному органі окупантів підозрюваним поставили завдання щодо організації псевдореферендуму РФ у тимчасово окупованих населених пунктах, зазначає СБУ.
Затримані отримали підозру у колабораційній діяльності, здійснюваній за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує до 10 років ув'язнення.
Наразі фігуранти перебувають під вартою, триває розслідування.
- У січні 2023 року український суд виніс перший вирок у справах про проведення псевдореферендумів на півдні України: мешканка Херсонської області отримала п'ять років позбавлення волі за участь у призначеній росіянами виборчій комісії.
- У жовтні СБУ повідомила про затримання ще однієї організаторки псевдореферендуму у Чорнобаївці.
- У січні 2024 року організаторка псевдореферендуму у вересні 2022 році у Луганській області отримала тюремний строк: жінку затримали, коли та приїхала до Києва за соціальними виплатами навесні 2023-го.
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