СБУ: Задержаны еще два организатора псевдореферендума РФ, которые угрожали односельчанам

Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Херсонской области двух человек, по данным следствия те организовывали незаконный псевдореферендум РФ во время оккупации и заставляли односельчан "голосовать" на нем.

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Находясь в рядах незаконных "избиркомов" РФ, задержанные обходили дома местных жителей и требовали от людей "проголосовать за присоединение" украинской области к составу России: подозреваемые заставляли людей ставить "нужные" отметки в фейковых бюллетенях и контролировали "правильность заполнения", пишет ведомство.

В случае отказа поддержать оккупантов, фигуранты угрожали "сдать" односельчан вооруженным захватчикам, сопровождавшим их во время дворовых обходов, отмечает СБУ.

Оба подозреваемых сотрудники СБУ задержали в результате стабилизационных мер в освобожденной части области, а задержанная женщина пыталась скрываться от правоохранителей в доме своих знакомых, которых она использовала "втемную", отмечает спецслужба.

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По данным правоохранителей, фигуранты – жительница Милового и житель Белозерской общины, которые после оккупации области поддержали российских захватчиков и добровольно вошли в состав оккупационной администрации РФ.

В незаконном органе оккупантов подозреваемым поставили задачу по организации псевдореферендума РФ во временно оккупированных населенных пунктах, отмечает СБУ.

Задержанные получили подозрение в коллаборационной деятельности, совершенной по предварительному сговору группой лиц. Им грозит до 10 лет заключения.

Пока фигуранты находятся под стражей, продолжается расследование.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В январе 2023 года украинский суд вынес первый приговор по делам о проведении псевдореферендумов на юге Украины: жительница Херсонской области получила пять лет лишения свободы за участие в назначенной россиянами избирательной комиссии.

В октябре СБУ сообщила о задержании еще одного организатора псевдореферендума в Чернобаевке.

В январе 2024 года организатор псевдореферендума в сентябре 2022 года в Луганской области получила тюремный срок: женщину задержали, когда та приехала в Киев по социальным выплатам весной 2023-го.

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