СБУ: Задержали агента РФ, который шпионил за украинской авиацией в Кировоградской области

По данным следствия, мужчина отправлял данные в специализированные Telegram-каналы, созданные спецслужбами РФ

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что ее киберспециалисты задержали еще одного информатора российских спецслужб. По данным следствия, мужчина собирал данные о Воздушных силах ВСУ в Кировоградской области.

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Правоохранители отмечают, что в первую очередь фигуранта интересовали направления и частота полетов украинских боевых самолетов, в частности фронтовых бомбардировщиков и истребителей, а также задержанный пытался выявить оперативные аэродромы военной авиации, пункты управления и склады с боеприпасами ВСУ.

СБУ пишет, что полученные сведения подозреваемый направлял в специализированные Telegram-каналы, которые были созданы российскими спецслужбами для сбора разведывательных данных об украинских защитниках.

Чтобы маскировать преступные действия фигурант периодически менял имя профиля в мессенджере и использовал прокси-сервер для анонимизации, поясняет спецслужба.

Правоохранители отмечают, что задокументировали факты незаконной деятельности мужчины и задержали его в собственном доме.

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По данным следствия, задержанный – житель Кропивницкого, более трех месяцев назад попавший в поле зрения россиян из-за своих антиукраинских сообщений в соцсетях.

"Всю дальнейшую коммуникацию с оккупантами мужчина осуществлял через подконтрольные им интернет-ресурсы. Для сбора развединформации злоумышленник самостоятельно объезжал регион и скрыто фиксировал военные объекты Сил обороны. Также "нужные" сведения он выспрашивал у своих знакомых, которых использовал "втемную" , – сообщает СБУ.

Фигурант получил подозрение в несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ.

Подозреваемому грозит до восьми лет заключения, ему избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Фото: СБУ

В октябре контрразведка задержала мужчину и женщину, которых СБУ называет агентами РФ. Они, как утверждает следствие, сливали оккупантам локации украинских блокпостов, укреплений у передовой, пытались выявить огневые позиции артиллерии и маршруты движения бронетехники Сил обороны, в том числе танков Abrams.

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