Служба безпеки України повідомила про затримання учасника російського хакерського угруповання "Народна Cyberармія РФ", підконтрольного російській Федеральній службі безпеки. За даними слідства, чоловік готував кібератаки на українські урядові сайти та наводив російські ракети на Харків.

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СБУ зазначає, що за наведенням підозрюваного загарбники здійснили два ракетних удари по цивільній інфраструктурі обласного центру, тоді, зокрема, постраждала місцева лікарня.

Окрім цього, пише спецслужба, чоловік розвідував місця базування Сил оборони на території області, а насамперед його цікавили можливі бойові позиції артилерії та систем протиповітряної оборони ЗСУ.

За даними правоохоронців, також хакер виконував завдання ФСБ стосовно підготовки серії DDoS-атак на сайти українських державних підприємств та органів влади.

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СБУ пише, що затримала підозрюваного у результаті контрдиверсійних заходів, ним виявився місцевий мешканець, спеціаліст у сфері ІТ, якого російська спецслужба залучила до співпраці через спеціалізований Telegram-канал хакерських спільнот.

Щоб збирати розвіддані про дислокацію Сил оборони, чоловік обходив місцевість та приховано фіксував об'єкти, де, за його "версією", могли перебувати українські захисники, а отримані дані надсилав до ФСБ через месенджер у вигляді скриншотів електронних карт з координатами потенційних цілей, пояснює спецслужба.

Правоохоронці зазначають, що під час обшуку у помешканні затриманого було вилучено три мобільні телефони, ноутбук та флеш-носії, які він використовував у підривній діяльності на користь РФ.

Фігуранту повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації щодо направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ.

Чоловікові загрожує до 12 років ув'язнення, наразі він перебуває під вартою.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

СБУ заявила про затримання агента російської ФСБ, який готував серію ракетно-артилерійських ударів по позиціях Сил оборони у Донецькій області. Серед основних цілей окупантів були штаби та ключові опорні пункти підрозділів ЗСУ під Авдіївкою, пише відомство.

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