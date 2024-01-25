Служба безопасности Украины сообщила о задержании участника российской хакерской группировки "Народная Cyberармия РФ", подконтрольной российской Федеральной службе безопасности. По данным следствия, мужчина готовил кибератаки на украинские правительственные сайты и наводил российские ракеты на Харьков.

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СБУ отмечает, что по наведению подозреваемого захватчики совершили два ракетных удара по гражданской инфраструктуре областного центра, тогда, в частности, пострадала местная больница.

Кроме того, пишет спецслужба, мужчина разведывал места базирования Сил обороны на территории области, а в первую очередь его интересовали возможные боевые позиции артиллерии и систем противовоздушной обороны ВСУ.

По данным правоохранителей, хакер выполнял задачи ФСБ относительно подготовки серии DDoS-атак на сайты украинских государственных предприятий и органов власти.

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СБУ пишет, что задержала подозреваемого в результате контрдиверсионных мер, им оказался местный житель, специалист в сфере IT, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству через специализированный Telegram-канал хакерских сообществ.

Чтобы собирать разведданные о дислокации Сил обороны, мужчина обходил местность и скрыто фиксировал объекты, где, по его "версии", могли находиться украинские защитники, а полученные данные направлял в ФСБ через мессенджер в виде скриншотов электронных карт с координатами потенциальных целей, поясняет спецслужба.

Правоохранители отмечают, что во время обыска в жилье задержанного были изъяты три мобильных телефона, ноутбук и флеш-носители, которые он использовал в подрывной деятельности в пользу РФ.

Фигуранту сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ.

Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы, сейчас он находится под стражей.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

СБУ заявила о задержании агента российской ФСБ, готовившего серию ракетно-артиллерийских ударов по позициям Сил обороны в Донецкой области. Среди основных целей оккупантов были штабы и ключевые опорные пункты подразделений ВСУ под Авдеевкой, пишет ведомство.

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