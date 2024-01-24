СБУ: Затримано колаборанта, який налаштував російські канали в окупації на Харківщині

Підозрюваному загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про затримання колаборанта, який організував трансляцію російських пропагандистських телеканалів під час окупації частини Харківської області.

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За даними спецслужби, затриманий – колишній інженер телерадіокомпанії, який проживав у селищі Великий Бурлук Куп’янського району.

СБУ зазначає, що під час окупації громади він організував трансляцію центральних телеканалів РФ на території регіону: для цього незаконно використовував частоти українського цифрового ефірного телебачення.

За це загарбники працевлаштували фігуранта до місцевої окупаційної адміністрації, де він отримував "зарплату" у російських рублях, пише спецслужба.

Також підозрюваний у червні 2022 року дав інтерв'ю російській пропагандистці Мар'яні Наумовій, котре вийшло в ефірі кремлівського "Першого каналу" і в якому фігурант вихваляв окупаційний режим та висловлював сподівання щодо відкриття на Харківщині "російських магазинів з російськими цінами", зауважує відомство.

Окрім цього, фігурант знявся у постановочному сюжеті російського телебачення про буцімто надання місцевим мешканцям гуманітарної допомоги з Росії, повідомляє СБУ.

Спецслужба пише, що після звільнення регіону підозрюваний намагався "пересидіти", підробляючи ремонтом побутової техніки, проте співробітники відомства встановили його місцезнаходження та затримали.

Фігурант отримав підозру у колабораційній діяльності та виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.

Підозрюваному загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна, розслідування триває.

Фото: СБУ

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