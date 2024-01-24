СБУ: Задержан коллаборант, настроивший российские каналы в оккупации на Харьковщине

Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании коллаборанта, организовавшего трансляцию российских пропагандистских телеканалов во время оккупации части Харьковской области.

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По данным спецслужбы, задержанный – бывший инженер телерадиокомпании, проживавший в поселке Большой Бурлук Купянского района.

СБУ отмечает, что во время оккупации общины он организовал трансляцию центральных телеканалов РФ на территории региона: для этого незаконно использовал частоты украинского цифрового эфирного телевидения.

За это захватчики трудоустроили фигуранта в местную оккупационную администрацию, где он получал "зарплату" в российских рублях, пишет спецслужба.

Также подозреваемый в июне 2022 года дал интервью российской пропагандистке Марьяне Наумовой, которое вышло в эфире кремлевского "Первого канала", и в котором фигурант восхвалял оккупационный режим и выражал надежду на открытие в Харьковской области "российских магазинов с российскими ценами", отмечает ведомство.

Кроме этого, фигурант снялся в постановочном сюжете российского телевидения о якобы предоставлении местным жителям гуманитарной помощи из России, сообщает СБУ.

Спецслужба пишет, что после освобождения региона подозреваемый пытался "пересидеть", подрабатывая ремонтом бытовой техники, однако сотрудники ведомства установили его местонахождение и задержали.

Фигурант получил подозрение в коллаборационной деятельности и оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников.

Подозреваемому грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества, расследование продолжается.

Фото: СБУ

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