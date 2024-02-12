СБУ: Затримано російського інформатора, який слідкував за ешелонами ЗСУ зі свого гаража – фото
Служба безпеки України повідомила про затримання на Кіровоградщині російського інформатора. За даними слідства, чоловік у власному гаражі зробив "пункт спостереження" за ешелонами ЗСУ.
Правоохоронці пишуть, що фігурант хотів дізнатися орієнтовну кількість особового складу й військової техніки підрозділів ЗСУ, котрі рухаються залізницею у напрямку східного фронту.
Найбільше окупантів цікавила інформація про переміщення на передову українського важкого озброєння, зокрема, танків, бойових машин піхоти й артилерійських систем, зазначає СБУ.
Аби слідкувати за військовими ешелонами, підозрюваний облаштував "спостережний пункт" у власному гаражі поблизу залізничної станції, окрім цього фігурант обходив місцевість і приховано фіксував місця базування українських військ під виглядом прогулянок пересічного громадянина, пояснює спецслужба.
За даними слідства, щоб маскувати злочинні дії підозрюваний постійно змінював маршрути своїх розвідувальних вилазок, а отриману інформацію надсилав загарбникам із різних геолокацій.
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Фігуранта затримали у власному помешканні, за даними слідства, це місцевий мешканець, котрий майже 20 років проживав на території Росії.
Перед початком повномасштабного вторгнення чоловік приїхав в Україну, аби продати тут все своє майно та повернутися назад до РФ, проте у травні 2023 року (коли він ще перебував на Кіровоградщині) на нього вийшов російський куратор і запропонував співпрацю на користь загарбників, пояснює СБУ.
Спецслужба зауважує, що у разі виконання ворожих завдань, окупанти обіцяли фігурантові "евакуацію" на територію Росії.
Правоохоронці наводять перелік речей, які вилучили у підозрюваного під час обшуків:
→ мобільні телефони та комп’ютерна техніка із доказами злочинної діяльності;
→ документи, які підтверджують факти його проживання та підприємницької діяльності на території РФ.
Фігуранту повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та боєприпасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану.
Підозрюваному загрожує до 12 років ув'язнення, зараз він під вартою.
- 29 січня СБУ заявила про затримання інформаторки російських спецслужб. За даними слідства, жінка розвідувала місця базування Сил оборони на Миколаївщині.
- 5 лютого СБУ повідомила про знешкодження розгалуженої агентурної мережі російської Федеральної служби безпеки. Серед затриманих – інженерка оборонного заводу та чиновниця міської ради в Донецькій області, повідомили правоохоронці.
- 6 лютого СБУ заявила про нейтралізацію агентурної мережі військової контррозвідки ФСБ РФ, яка діяла в Україні.
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