Шуфрич отримав ще одну підозру – у фінансуванні Росгвардії в окупованому Криму

Нестор Шуфрич (Фото: Ґрати)

Народний депутат від нині забороненої партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич отримав нову підозру: за даними слідства, політик фінансував Росгвардію у тимчасово окупованому Криму. Про це написала Служба безпеки України, яка повідомила про підозру спільно з Офісом генпрокурора та Державним бюро розслідувань. Раніше Шуфрич отримав підозру у держзраді та нині перебуває у СІЗО.

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За даними правоохоронців, Шуфрич налагодив схему фінансування російських окупаційних угруповань у тимчасово окупованому Криму, зокрема платив гроші Росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова.

СБУ зазначає, що лише за три місяці 2016 року підконтрольна нардепу компанія сплатила окупантам за ці послуги понад пів мільйона російських рублів (на той момент ~194 500 грн).

Йдеться про недобудований профілакторій загальною площею понад 4500 метрів квадратних, розташований біля моря у селищі Сімеїз, пояснює спецслужба.

Також СБУ повідомляє про земельну ділянку площею понад 1,5 га, яка входить до рекреаційної зони та межує із "дачею" підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука.

За даними спецслужби, ця нерухомість була придбана у підприємств, бенефіціарним власником яких була дружина Медведчука Оксана Марченко.

Правоохоронці зазначають, що угоду про придбання підписала компанія, в якій виконавчим директором є особистий юрист Шуфрича.

Згодом фігуранти організували підписання договору на "охорону" об'єкта у Криму зі структурами Росгвардії, згідно з документом щомісяця на рахунки окупантів переводилися сотні тисяч російських рублів, повідомляє СБУ.

Окрім цього, зауважує спецслужба, підконтрольна Шуфричу компанія регулярно фінансувала бюджет РФ, сплачуючи податки та збори.

Правоохоронці зазначили, що під час обшуків в офісах афілійованих із нардепом комерційних структур та помешканнях фігурантів у Києві було виявлено документацію, печатки та інші речові докази злочинної діяльності.

Шуфричу та його юристу повідомили про підозру у фінансування дій, вчинених із метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Підозрюваним загрожує до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Розслідування триває, підсумували в СБУ.

15 вересня 2023 року СБУ прийшла до Шуфрича з обшуками. Того дня у нього знайшли, зокрема, документ зі схемою "автономії" Донецької та Луганської областей.

Також у нього знайшли георгіївські стрічки, російські медалі, ордени, герби країни-окупанта і навіть військові кітелі.

За версією слідства, Шуфрич виконував завдання колишнього нардепа та агента ФСБ Володимира Сівковича й у 2021 році намагався дискредитувати та домогтися звільнення окремих працівників української розвідки.

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