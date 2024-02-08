Шуфрич получил еще одно подозрение – в финансировании Росгвардии в оккупированном Крыму

Нестор Шуфрич (Фото: Ґрати)

Народный депутат от ныне запрещенной партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич получил новое подозрение: по данным следствия, политик финансировал Росгвардию во временно оккупированном Крыму. Об этом написала Служба безопасности Украины, которая сообщила о подозрении совместно с Офисом генпрокурора и Государственным бюро расследований. Ранее Шуфрич получил подозрение в госизмене и находится в СИЗО.

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По данным правоохранителей, Шуфрич наладил схему финансирования российских оккупационных группировок во временно оккупированном Крыму, в частности платил деньги Росгвардии за военизированную охрану своей элитной недвижимости на территории полуострова.

СБУ отмечает, что только за три месяца 2016 года подконтрольная нардепу компания оплатила оккупантам за эти услуги более полумиллиона российских рублей (на тот момент ~194 500 грн).

Речь идет о недостроенном профилактории общей площадью более 4500 квадратных метров, расположенном у моря в поселке Симеиз, поясняет спецслужба.

Также СБУ сообщает о земельном участке площадью более 1,5 га, который входит в рекреационную зону и граничит с "дачей" подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука.

По данным спецслужбы, эта недвижимость была приобретена у предприятий, бенефициарным владельцем которых была супруга Медведчука Оксана Марченко.

Правоохранители отмечают, что соглашение о приобретении подписала компания, в которой исполнительным директором является личный юрист Шуфрича.

Впоследствии фигуранты организовали подписание договора на "охрану" объекта в Крыму со структурами Росгвардии, согласно документу ежемесячно на счета оккупантов переводились сотни тысяч российских рублей, сообщает СБУ.

Кроме этого, отмечает спецслужба, подконтрольная Шуфричу компания регулярно финансировала бюджет РФ, уплачивая налоги и сборы.

Правоохранители отметили, что во время обысков в офисах аффилированных с нардепом коммерческих структур и жилищ фигурантов в Киеве была обнаружена документация, печати и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Шуфричу и его юристу сообщили о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Подозреваемым грозит до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Расследование продолжается, подытожили в СБУ.

15 сентября 2023 года СБУ пришла к Шуфричу с обысками. В тот день у него был найден, в частности, документ со схемой "автономии" Донецкой и Луганской областей.

Также у него обнаружили георгиевские ленты, российские медали, ордена, гербы страны-оккупанта и даже военные кители.

По версии следствия Шуфрич выполнял задачи бывшего нардепа и агента ФСБ Владимира Сивковича и в 2021 году пытался дискредитировать и добиться увольнения отдельных сотрудников украинской разведки.

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