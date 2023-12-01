Агенту ФСБ Сівковичу вручили нову підозру. Йому загрожує довічне

Володимир Сівкович (Фото: скриншот)

Служба безпеки України викрила, що ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович, якого звинувачують у роботі на ФСБ РФ, координував інформ-диверсії проти України, до яких залучив народного депутата Нестора Шуфрича.

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Експосадовець причетний до організації масштабних інформ-кампаній, спрямованих на штучну дискредитацію вищого військово-політичного керівництва України на користь Росії.

Як зазначила пресслужба відомства, для цього він залучав до співпраці відомих політиків у Києві, серед них – Нестор Шуфрич, якого підозрюють у державній зраді.

ДОВІДКА. Виходячи з рішення слідства, у липні-серпні 2021 року Шуфрич виконував завдання агента ФСБ, намагаючись дискредитувати та домогтися звільнення окремих працівників ГУР, розсилаючи депутатські запити та розповідаючи про "погану владу" на телеканалах екслідера забороненої ОПЗЖ Віктора Медведчука та проросійського політика Євгена Мураєва.

За даними СБУ, саме Шуфрич був одним з основних "спікерів", який за координації Сівковича оприлюднював кремлівські наративи під час виступів у телеетерах та на сторінках інтернет-видань.

Нестор Шуфрич (Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net)

Також слідчими встановлено, що поплічники Сівковича "розганяли" фейкові повідомлення про внутрішню обстановку в Україні, а також російські "тези" щодо "безальтернативності" проросійського вектора у зовнішній політиці.

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Таким чином Росія намагалася максимально дестабілізувати ситуацію всередині України до початку повномасштабного вторгнення та дискредитувати офіційний Київ перед західними партнерами.

У 2014 році, за спроби силового розгону Майдану, Сівкович виїхав до Росії, де розпочав організовувати масовані інформ-диверсії проти державної безпеки України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Сівковичу про підозру за статтею про державну зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб.

Раніше він отримував підозри за створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній та державну зраду.

Оскільки Сівкович переховується на території РФ, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності, йому загрожує довічне ув’язнення.

ДОВІДКА. З червня 2020 року Сівкович перебуває у міжнародному розшуку. Його також звинувачують в організації розгону протестувальників на Майдані Незалежності у листопаді 2013 року. Слідство встановило, що він був "натхненником та організатором" силового розгону студентів. З цією метою він вступив у змову з колишнім головою Київської міської державної адміністрації Олександром Поповим та змусив начальника столичної міліції Валерія Коряка віддати наказ про зачистку Майдану. Силова операція відбулася в ніч проти 30 листопада. Внаслідок дій міліції постраждали 85 протестувальників, близько 300 учасників зборів витіснили від монумента Незалежності та пам'ятника Засновникам Києва.

LIGA.net звернулася із запитом до пресслужби СБУ, аби дізнатися деталі щодо залучених політиків, окрім Шуфрича. Співрозмовник заявив, що пресслужба наразі опублікувала усе, на що був відповідний дозвіл слідства.

5 квітня 2023 року стало відомо, що Сівкович через підставних осіб та підприємства-нерезиденти контролював низку компаній в Україні, щоб фінансувати підривну діяльність.

Служба безпеки України прийшла з обшуками до народного депутата Нестора Шуфрича вранці 15 вересня: його підозрюють у держзраді та роботі на Сівковича.

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