З'ясувалося, у чому саме підозрюють Шуфрича: деталі справи

Нардеп Нестор Шуфрич, якого 15 вересня арештував суд на два місяці без права внесення застави, підозрюється у підривній діяльності проти України та держзраді. За версією слідства, Шуфрич виконував завдання колишнього нардепа та агента ФСБ Володимира Сівковича, й у 2021 році намагався дискредитувати та домогтися звільнення окремих співробітників української розвідки.

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Джерела LIGA.net раніше повідомляли, що депутата підозрюють у держзраді та роботі на Сівковича, який у 2014 році виїхав до Росії та був завербований ФСБ.

15 вересня 2023 року СБУ прийшла до Шуфрича з обшуками. Того дня у нього знайшли зокрема документ зі схемою "автономії" Донецької та Луганської областей, а також георгіївські стрічки, російські медалі, ордени, герби країни-окупанта і навіть військові кітелі.

У судовому документі зазначено, що не пізніше 9 липня 2021 року Сівкович залучив Шуфрича до підривної діяльності проти України – завданням останнього було дискредитувати українську владу у публічних виступах, і за інструкціями Сівковича подавати депутатські запити до правоохоронних органів "з метою загострення суспільно-політичної ситуації в країні".

Слідство зазначає, що 9 липня Шуфрич отримав від Сівковича у Telegram текстовий файл з назвою "заява про вчинення кп1".

За два дні після цього він отримав від Сівковича ще один текстовий файл з назвою "справка о вывозе Ч. в 2016 году" та копії закордонних паспортів співробітників Головного управління розвідки Міноборони.

Ймовірно, йдеться про вивезення за кордон (до Молдови. – Ред.) екссудді-хабарника Миколи Чауса. У 2021 році ЗМІ повідомляли, що до вивезення Чауса за кордон причетні нібито співробітники ГУР.

Виходячи з рішення слідства, у липні-серпні 2021 року Шуфрич виконував завдання агента ФСБ, намагаючись дискредитувати та домогтися звільнення окремих співробітників ГУР, розсилаючи депутатські запити та розповідаючи про "погану владу" на телеканалах екслідера забороненої ОПЗЖ Віктора Медведчука та проросійського політика Євгена Мураєва.

4 квітня 2022 року тероборона Києва затримала Шуфрича за фотофіксацію блокпостів.

16 травня Шуфричу вдалося виїхати з України.

23 травня того самого року він повернувся в країну.

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