В Кишиневе похитили бывшего киевского судью Чауса, который просил в Молдове убежища

В Кишиневе неизвестные похитили бывшего судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса. У него в огороде нашли банку с долларами и сейчас разыскивают по подозрению во взяточничестве. Об этом заявил адвокат Чауса, полиция подтвердила информацию, сообщает местное издание NewsMaker.

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Как рассказал адвокат Юлиан Балан, группа неизвестных вооруженных мужчин похитила его клиента в центре Кишинева. Адвокат заявил, что случившееся заставляет его "сомневаться в способности государства защищать".

Факт похищения подтвердили изданию в полиции Кишинева. "Мужчину в возрасте 54 лет похитили три человека. Инцидент произошел возле жилого дома в столичном секторе Центр. Полицию оповестили в 13:15. Сейчас органы следствия выясняют обстоятельства случившегося, заведено уголовное дело", – рассказала пресс-секретарь полиции.

Также о похищении Чауса сообщил адвокат Ростислав Кравец. Он написал в Telegram о звонке жены бывшего судьи, которая сообщила, что ее мужа похитили в Кишиневе.

По информации NewsMaker, 3 марта Высшая судебная палата рассматривает ходатайство Чауса о предоставлении политического убежища. Адвокат говорит, решение будет принято в конце апреля.

В августе 2016-го судья Днепровского райсуда Киева Чаус был разоблачен во взяточничестве: его не задержали из-за судейского иммунитета. Рада дала согласие на задержание и арест, но тот успел сбежать во временно оккупированный Россией Крым. Интерпол разыскивает Чауса по линии "взяточничество".

Весной 2017-го Чаус сдался полиции в Молдове, попросил политического убежища (ему отказали). Украина затребовала экстрадицию.

Осенью 2019-го глава МИД Молдовы Попеску заявил, что экстрадиция затягивается якобы из-за реформы судебной системы в стране.

22 сентября 2020 года в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что Чаус оспаривает отказ тогдашнего президента Молдовы Игоря Додона в предоставлении ему политического убежища.

Вадим Ребрина

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