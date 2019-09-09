Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Молдове объяснили, почему затягивается экстрадиция судьи Чауса

В Молдове объяснили, почему затягивается экстрадиция судьи Чауса - Фото
Нику Попеску (фото - nokta.md)
09.09.2019, 13:13

По словам министра Нику Попеску, сейчас Молдова проходит через реформу судебной системы

Экстрадиция беглого судьи Николая Чауса затягивается, поскольку в Молдове проходит реформа судебной системы. Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

По его словам, вопрос выдачи беглого судьи обсуждался в июле, во время предыдущего визита в Киев.

Попеску подчеркнул, что сейчас Молдова проходит через реформу судебной системы. "У нас переходной период от старой судебной системы, которая была значительно подвержена влиянию политиков, к более независимой судебной системе", - добавил он.

Читайте также: Высший совет правосудия уволил беглого судью Чауса за прогулы

"На сегодняшний момент нет такого результата, который бы был окончательным или я мог бы вам что-то пообещать. Но я заверяю вас, что мы сделаем все возможное, чтобы работать вместе с Украиной для решения этого и других вопросов", - сказал чиновник.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко добавил, что Украина на всех уровнях - и президента, и премьер-министра - напоминает Молдове об судье Чаусе. "Если нашим молдавским коллегам нужно определенное время для реформирования и подхода к этому вопросу, мы подождем. Но надеемся, что этот момент наступит довольно быстро", - отметил он.

  • 9 августа 2016 года детективы НАБУ разоблачили судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса на взятке в размере $150 тысяч, часть которой он якобы хранил в стеклянной банке у себя в огороде. В сентябре парламент дал согласие на его задержание и арест, но к тому времени Чаус якобы сбежал в Крым.
  • 1 марта 2017 года он сдался полиции в Молдове, где попросил политического убежища (ему было отказано). Киев затребовал экстрадицию судьи в Украину, однако, по словам главы САП Назара Холодницкого, этот вопрос зависит от решения молдавского президента Игоря Додона. Интерпол разыскивает 50-летнего Чауса по линии "взяточничество".
Напишите нам
вадим пристайко Николай Чаус нику попеску
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 