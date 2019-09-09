В Молдове объяснили, почему затягивается экстрадиция судьи Чауса

Нику Попеску (фото - nokta.md)

Экстрадиция беглого судьи Николая Чауса затягивается, поскольку в Молдове проходит реформа судебной системы. Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

По его словам, вопрос выдачи беглого судьи обсуждался в июле, во время предыдущего визита в Киев.

Попеску подчеркнул, что сейчас Молдова проходит через реформу судебной системы. "У нас переходной период от старой судебной системы, которая была значительно подвержена влиянию политиков, к более независимой судебной системе", - добавил он.

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"На сегодняшний момент нет такого результата, который бы был окончательным или я мог бы вам что-то пообещать. Но я заверяю вас, что мы сделаем все возможное, чтобы работать вместе с Украиной для решения этого и других вопросов", - сказал чиновник.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко добавил, что Украина на всех уровнях - и президента, и премьер-министра - напоминает Молдове об судье Чаусе. "Если нашим молдавским коллегам нужно определенное время для реформирования и подхода к этому вопросу, мы подождем. Но надеемся, что этот момент наступит довольно быстро", - отметил он.