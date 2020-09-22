Банка с долларами. Чаус противится отказу Додона в убежище, когда экстрадиция – не ясно

В САП не знают, когда можно ожидать выдачи беглого экс-судьи

Экстрадиция из Молдовы бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, у которого в огороде нашли банку с долларами и подозревают его во взяточничестве в особо крупном размере, затягивается из-за двух судов. Об этом Радио Свобода сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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Чаус оспаривает отказ президента Молдовы Игоря Додона в предоставлении ему политического убежища. Кроме того, в суде первой инстанции в этой стране продолжается судебное разбирательство по экстрадиции в Украину: следующее заседание – 25 октября.

Расследование против Чауса получило широкий резонанс после того, как правоохранители заявили, что судья хранил взятку во дворе своего дома в стеклянной банке:

В августе 2016-го судья Д непровского райсуда Киева Чаус был разоблачен во взяточничестве: его не задержали из-за судейского иммунитета. Рада дала согласие на задержание и арест, но тот успел сбежать во временно оккупированный Россией Крым. Интерпол разыскивает 50-летнего Чауса по линии "взяточничество".

Весной 2017-го Чаус сдался полиции в Молдове, попросил политического убежища (ему отказали ). Украина затребовала экстрадицию .

отказали Осенью 2019-го глава МИД Молдовы Попеску заявил, что э кстрадиция затягивается якобы из-за реформы судебной системы в стране.

Смотрите фото: По стопам Чауса. НАБУ взяло судью с поллитровой банкой долларов

Евгений Пилипенко

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