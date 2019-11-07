По стопам Чауса. НАБУ взяло судью с 0,5 л банкой долларов: фото

Фото: пресс-служба НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали судью Заречного райсуда города Сумы: его подозревают в получении взятки в размере $2000. Судя по фото, эти деньги хранили в стеклянной банке. Об этом сообщила пресс-служба бюро.

Следователи утверждают, что за взятку подозреваемый якобы обещал принять в пользу гражданина решение по двум делам об административных правонарушениях.

Обыски прошли 7 ноября.

Фото: пресс-служба НАБУ

Судье готовится сообщение о подозрении в получении взятки в особо крупном размере, санкция предусматривает от восьми до 12 лет.

В августе 2016 года судья Д непровского райсуда Киева Николай Чаус был разоблачен во взяточничестве, однако не был задержан из-за судейского иммунитета. Рада дала согласие на задержание и арест судьи. Однако подозреваемый успел бежать в оккупированный Крым. Расследование по Чаусу получило широкий общественный резонанс после того, как правоохранители заявили, что судья якобы хранил взятку во дворе своего дома в стеклянной банке.

Николай Чаус был разоблачен во взяточничестве, однако не был задержан из-за судейского иммунитета. Рада дала согласие на задержание и арест судьи. Однако подозреваемый успел бежать в оккупированный Крым. Расследование по Чаусу получило широкий общественный резонанс после того, как правоохранители заявили, что судья якобы хранил взятку во дворе своего дома в стеклянной банке. 1 марта 2017 года он сдался полиции в Молдове, где попросил политического убежища (ему было отказано ). Киев затребовал экстрадицию судьи в Украину, однако, по словам главы САП Назара Холодницкого , этот вопрос зависит от решения молдавского президента Игоря Додона . Интерпол разыскивает 50-летнего Чауса по линии "взяточничество".

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