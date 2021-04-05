Бывшего киевского судью Чауса похитили иностранцы, они выехали в Украину – МВД Молдовы
05.04.2021, 13:27
Николай Чаус (фото – Marian Kushnik, RFE-RL)
Бывшего киевского судью Николая Чауса похитили в Кишиневе некие иностранные граждане, которые уже покинули Молдову, "перейдя молдавско-украинскую границу". Об этом сегодня, 5 апреля, заявил министр внутренних дел Молдовы Павел Войку, сообщает NewsMaker.
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По словам Войку, правоохранителям удалось задержать одного подозреваемого в похищении Чауса и установить личности некоторых участников похищения.
Он подчеркнул, что полиция нашла машины, которыми пользовались похитители, собрала отпечатки пальцев, нашла переписку подозреваемых и установила их маршрут.
Переписка велась на украинском, а подозреваемые выехали из Молдовы в Украину, заявил Войку.
- В августе 2016-го судья Днепровского райсуда Киева Чаус был разоблачен во взяточничестве: его не задержали из-за судейского иммунитета. Рада дала согласие на задержание и арест, но тот успел сбежать во временно оккупированный Россией Крым. Интерпол разыскивает Чауса по линии "взяточничество".
- Весной 2017-го Чаус сдался полиции в Молдове, попросил политического убежища (ему отказали). Украина затребовала экстрадицию.
- Осенью 2019-го глава МИД Молдовы Попеску заявил, что экстрадиция затягивается якобы из-за реформы судебной системы в стране.
- 22 сентября 2020 года в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что Чаус оспаривает отказ тогдашнего президента Молдовы Игоря Додона в предоставлении ему политического убежища.
- 3 апреля 2021 года неизвестные похитили Чауса в Кишеневе.
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