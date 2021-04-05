Бывшего киевского судью Чауса похитили иностранцы, они выехали в Украину – МВД Молдовы

Бывшего киевского судью Николая Чауса похитили в Кишиневе некие иностранные граждане, которые уже покинули Молдову, "перейдя молдавско-украинскую границу". Об этом сегодня, 5 апреля, заявил министр внутренних дел Молдовы Павел Войку, сообщает NewsMaker.

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По словам Войку, правоохранителям удалось задержать одного подозреваемого в похищении Чауса и установить личности некоторых участников похищения.

Он подчеркнул, что полиция нашла машины, которыми пользовались похитители, собрала отпечатки пальцев, нашла переписку подозреваемых и установила их маршрут.

Переписка велась на украинском, а подозреваемые выехали из Молдовы в Украину, заявил Войку.

Денис Юдин

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