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Выяснилось, в чем именно подозревают Шуфрича: детали дела

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 10:47
Выяснилось, в чем именно подозревают Шуфрича: детали дела - Фото
Нестор Шуфрич (Фото: LIGA.net)

Нардеп Нестор Шуфрич, которого 15 сентября арестовал суд на два месяца без права внесения залога, подозревается в подрывной деятельности против Украины и госизмене.  Следствие считает, что по указанию бывшего нардепа и агента ФСБ Владимира Сивковича, в 2021 году Шуфрич пытался дискредитировать и добиться увольнения отдельных сотрудников украинской разведки.

Источники LIGA.net ранее сообщали, что депутат подозревается в госизмене и работе на Сивковича, который в 2014 году выехал в Россию и был завербован ФСБ.

15 сентября 2023 года СБУ пришла к Шуфричу с обысками. В тот день у него нашли документ со схемой "автономии" Донецкой и Луганской областей, а также георгиевские ленты, российские медали, ордена, гербы страны-оккупанта и даже военные кители.

В судебном документе указано, что не позднее 9 июля 2021 года Сивкович привлек Шуфрича к подрывной деятельности против Украины – задачей последнего было дискредитировать украинские власти в публичных выступлениях, и по инструкциям Сивковича подавать депутатские запросы в правоохранительные органы "с целью обострения общественно-политической ситуации в стране".

Следствие отмечает, что 9 июля Шуфрич получил от Сивковича в Telegram текстовый файл под названием "заявление о совершении кп1".

Через два дня после этого он получил от Сивковича еще один текстовый файл с названием "справка о вывозе Ч. в 2016 году" и копии загранпаспортов сотрудников Главного управления разведки Минобороны.

Вроятно, речь идет о вывозе за границу (в Молдову. – Ред.) бывшего судьи-взяточника Николая Чауса. В 2021 году СМИ сообщали, что к вывозу Чауса за границу причастны якобы сотрудники ГУР.

СПРАВКА. Чауса с 2016 года подозревали в получении взятки в размере $150 000 (более 3,7 млн грн по курсу НБУ по состоянию на момент совершения преступления). НАБУ поймало судью "на горячем", когда он закапывал полученные деньги в двух стеклянных банках во дворе собственного дома. В том же году Чаус сбежал в Молдову. Весной 2017-го Чаус сдался полиции в Молдове, попросил политического убежища (ему отказали). Украина затребовала экстрадицию. Осенью 2019-го МИД Молдовы заявил, что экстрадиция затягивается якобы из-за реформы судебной системы в стране. 3 апреля 2021 года сообщалось, что неизвестные якобы похитили Чауса в Кишиневе. 5 апреля МВД Молдовы заявило, что Чауса похитили иностранцы и выехали в Украину. 22 июля 2021 года генпрокурор Молдовы Александр Стояногло по результатам расследования заявил, что к похищению Чауса причастны якобы украинские спецслужбы.

Исходя из решения следствия, в июле-августе 2021 года Шуфрич выполнял задания агента ФСБ, пытаясь дискредитировать и добиться увольнения отдельных сотрудников ГУР, рассылая депутатские запросы и рассказывая о "плохой власти" на телеканалах экс-лидера запрещенной ОПЗЖ Виктора Медведчука и пророссийского политика Евгения Мураева.

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Милана Головань, Юрий Смирнов
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