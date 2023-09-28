Выяснилось, в чем именно подозревают Шуфрича: детали дела

Нардеп Нестор Шуфрич, которого 15 сентября арестовал суд на два месяца без права внесения залога, подозревается в подрывной деятельности против Украины и госизмене. Следствие считает, что по указанию бывшего нардепа и агента ФСБ Владимира Сивковича, в 2021 году Шуфрич пытался дискредитировать и добиться увольнения отдельных сотрудников украинской разведки.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Источники LIGA.net ранее сообщали, что депутат подозревается в госизмене и работе на Сивковича, который в 2014 году выехал в Россию и был завербован ФСБ.

15 сентября 2023 года СБУ пришла к Шуфричу с обысками. В тот день у него нашли документ со схемой "автономии" Донецкой и Луганской областей, а также георгиевские ленты, российские медали, ордена, гербы страны-оккупанта и даже военные кители.

В судебном документе указано, что не позднее 9 июля 2021 года Сивкович привлек Шуфрича к подрывной деятельности против Украины – задачей последнего было дискредитировать украинские власти в публичных выступлениях, и по инструкциям Сивковича подавать депутатские запросы в правоохранительные органы "с целью обострения общественно-политической ситуации в стране".

Следствие отмечает, что 9 июля Шуфрич получил от Сивковича в Telegram текстовый файл под названием "заявление о совершении кп1".

Через два дня после этого он получил от Сивковича еще один текстовый файл с названием "справка о вывозе Ч. в 2016 году" и копии загранпаспортов сотрудников Главного управления разведки Минобороны.

Вроятно, речь идет о вывозе за границу (в Молдову. – Ред.) бывшего судьи-взяточника Николая Чауса. В 2021 году СМИ сообщали, что к вывозу Чауса за границу причастны якобы сотрудники ГУР.

Исходя из решения следствия, в июле-августе 2021 года Шуфрич выполнял задания агента ФСБ, пытаясь дискредитировать и добиться увольнения отдельных сотрудников ГУР, рассылая депутатские запросы и рассказывая о "плохой власти" на телеканалах экс-лидера запрещенной ОПЗЖ Виктора Медведчука и пророссийского политика Евгения Мураева.

4 апреля 2022 года тероборона Киева задержала Шуфрича за фотофиксацию блокпостов.

16 мая Шуфричу удалось уехать из Украины.

23 мая того же года он вернулся в страну.

Смотрите также: Шуфрич оказался "ветераном вооруженных сил России" и "полководцем победы" – фото обысков

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.