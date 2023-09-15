Шуфрича не задержали, но его подозревают в госизмене и работе на Сивковича — источники

Служба безопасности Украины пришла с обысками к народному депутату Нестору Шуфричу утром 15 сентября. Об этом сообщили источники LIGA.net в СБУ.

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По словам собеседников, депутата подозревают в государственной измене и работе на бывшего нардепа и агента Федеральной службы безопасности РФ Владимира Сивковича.

Отмечается, что последний из Москвы курировал работу российской агентуры в Украине.

Именно Сивкович руководил работой начальника крымского управления СБУ Олега Кулинича, которого задержали в 2022 году.

"Очевидно, по заданию Сивковича Шуфрич был одним из рупоров Кремля в Украине. Например, рассказывал, что наше государство — искусственное образование. Теперь у него будет больше времени почитать за решеткой нормальную историческую литературу", — заявил источник.

Шуфрич до сих пор возглавляет комитет Верховной Рады по свободе слова.

4 апреля 2022 года тероборона Киева задержала Нестора Шуфрича за фотофиксацию блокпостов.

16 мая Шуфричу удалось выехать из Украины.

23 мая того же года он вернулся в страну.

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