Агенту ФСБ Сивковичу вручили новое подозрение. Ему светит пожизненное

Владимир Сивкович (Фото: скриншот)

Служба безопасности Украины выяснила, что обвиняемый в работе на ФСБ РФ экс-заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович координировал информ-диверсии против Украины, к которым привлек народного депутата Нестора Шуфрича.

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Экс-чиновник причастен к организации масштабных информ-кампаний, направленных на искусственную дискредитацию высшего военно-политического руководства Украины в пользу России.

Как отметила пресс-служба ведомства, для этого он привлекал к сотрудничеству известных политиков в Киеве, среди них – Нестора Шуфрича, подозреваемого в государственной измене.

СПРАВКА. Исходя из решения следствия, в июле-августе 2021 года Шуфрич выполнял задание агента ФСБ, пытаясь дискредитировать и добиться увольнения отдельных сотрудников ГУР, рассылая депутатские запросы и рассказывая о "плохой власти" на телеканалах экс-лидера запрещенной ОПЗЖ Виктора Медведчука и пророссийского политика Евгения Мураева.

По данным СБУ, именно Шуфрич был одним из основных "спикеров", который при координации Сивковича обнародовал кремлевские нарративы во время выступлений в телеэфирах и на страницах интернет-изданий.

Нестор Шуфрич (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Также следователями установлено, что приспешники Сивковича "разгоняли" фейковые сообщения о внутренней обстановке в Украине, а также российские "тезисы" о "безальтернативности" пророссийского вектора во внешней политике.

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Таким образом, Россия пыталась максимально дестабилизировать ситуацию внутри Украины до начала полномасштабного вторжения и дискредитировать официальный Киев перед западными партнерами.

В 2014 году, при попытке силового разгона Майдана, Сивкович уехал в Россию, где начал организовывать массированные информ-диверсии против государственной безопасности Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Сивковичу о подозрении по статье о государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц.

Ранее он получал подозрения за создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней и государственную измену.

Поскольку Сивкович скрывается на территории РФ, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности, ему грозит пожизненное заключение.

СПРАВКА. С июня 2020 года Сивкович находится в международном розыске. Его также обвиняют в организации разгона протестующих на Майдане Независимости в ноябре 2013 года. Следствие установило, что он был "вдохновителем и организатором" силового разгона студентов. С этой целью он вступил в сговор с бывшим председателем Киевской городской государственной администрации Александром Поповым и заставил начальника столичной милиции Валерия Коряка отдать приказ о зачистке Майдана. Силовая операция состоялась в ночь на 30 ноября. В результате действий милиции пострадали 85 протестующих, около 300 участников собрания вытеснили от монумента Независимости и памятника Основателям Киева.

LIGA.net обратилась с запросом в пресс-службу СБУ, чтобы узнать детали, касающиеся привлеченных политиков, кроме Шуфрича. Собеседник заявил, что пресс-служба опубликовала все, на что было соответствующее разрешение следствия.

5 апреля 2023 стало известно, что Сивкович через подставных лиц и предприятия-нерезиденты контролировал ряд компаний в Украине, чтобы финансировать подрывную деятельность.

Служба безопасности Украины пришла с обысками к народному депутату Нестору Шуфричу утром 15 сентября: его подозревают в госизмене и работе на Сивковича.

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