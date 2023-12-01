Агенту ФСБ Сивковичу вручили новое подозрение. Ему светит пожизненное
Служба безопасности Украины выяснила, что обвиняемый в работе на ФСБ РФ экс-заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович координировал информ-диверсии против Украины, к которым привлек народного депутата Нестора Шуфрича.
Экс-чиновник причастен к организации масштабных информ-кампаний, направленных на искусственную дискредитацию высшего военно-политического руководства Украины в пользу России.
Как отметила пресс-служба ведомства, для этого он привлекал к сотрудничеству известных политиков в Киеве, среди них – Нестора Шуфрича, подозреваемого в государственной измене.
По данным СБУ, именно Шуфрич был одним из основных "спикеров", который при координации Сивковича обнародовал кремлевские нарративы во время выступлений в телеэфирах и на страницах интернет-изданий.
Также следователями установлено, что приспешники Сивковича "разгоняли" фейковые сообщения о внутренней обстановке в Украине, а также российские "тезисы" о "безальтернативности" пророссийского вектора во внешней политике.
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Таким образом, Россия пыталась максимально дестабилизировать ситуацию внутри Украины до начала полномасштабного вторжения и дискредитировать официальный Киев перед западными партнерами.
В 2014 году, при попытке силового разгона Майдана, Сивкович уехал в Россию, где начал организовывать массированные информ-диверсии против государственной безопасности Украины.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Сивковичу о подозрении по статье о государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц.
Ранее он получал подозрения за создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней и государственную измену.
Поскольку Сивкович скрывается на территории РФ, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности, ему грозит пожизненное заключение.
LIGA.net обратилась с запросом в пресс-службу СБУ, чтобы узнать детали, касающиеся привлеченных политиков, кроме Шуфрича. Собеседник заявил, что пресс-служба опубликовала все, на что было соответствующее разрешение следствия.
- 5 апреля 2023 стало известно, что Сивкович через подставных лиц и предприятия-нерезиденты контролировал ряд компаний в Украине, чтобы финансировать подрывную деятельность.
- Служба безопасности Украины пришла с обысками к народному депутату Нестору Шуфричу утром 15 сентября: его подозревают в госизмене и работе на Сивковича.
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