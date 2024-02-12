СБУ: Задержан российский информатор, следивший за эшелонами ВСУ из своего гаража – фото

Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Кировоградской области российского информатора. По данным следствия, мужчина в собственном гараже сделал "пункт наблюдения" за эшелонами ВСУ.

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Правоохранители пишут, что фигурант хотел узнать ориентировочное количество личного состава и военной техники подразделений ВСУ, двигающихся по железной дороге в направлении восточного фронта.

Больше всего оккупантов интересовала информация о перемещении на передовую украинского тяжелого вооружения, в частности, танков, боевых машин пехоты и артиллерийских систем, отмечает СБУ.

Чтобы следить за военными эшелонами, подозреваемый обустроил "наблюдательный пункт" в собственном гараже у железнодорожной станции, кроме этого фигурант обходил местность и скрыто фиксировал места базирования украинских войск под видом прогулок рядового гражданина, поясняет спецслужба.

По данным следствия, чтобы маскировать преступные действия подозреваемый постоянно менял маршруты своих разведывательных вылазок, а полученную информацию посылал захватчикам из разных геолокаций.

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Фигуранта задержали в собственном доме, по данным следствия, это местный житель, почти 20 лет проживавший на территории России.

Перед началом полномасштабного вторжения мужчина приехал в Украину, чтобы продать здесь все свое имущество и вернуться назад в РФ, однако в мае 2023 года (когда он еще находился в Кировоградской области) на него вышел российский куратор и предложил сотрудничество в пользу захватчиков, поясняет СБУ.

Спецслужба отмечает, что в случае выполнения вражеских задач, оккупанты обещали фигуранту "эвакуацию" на территорию России.

Правоохранители приводят перечень вещей, изъятых у подозреваемого во время обысков:

→ ⁠мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами преступной деятельности;

→ ⁠документы, подтверждающие факты его проживания и предпринимательской деятельности на территории РФ.

Фигуранту сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других созданных в соответствии с законами военных формирований, совершенном в условиях военного положения.

Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы, сейчас он под стражей.

Фото: СБУ

29 января СБУ заявила о задержании информатора российских спецслужб. По данным следствия, женщина разведывала места базирования Сил обороны в Николаевской области.

5 февраля СБУ сообщила об обезвреживании разветвленной агентурной сети российской Федеральной службы безопасности. Среди задержанных – инженер оборонного завода и чиновница городского совета в Донецкой области, сообщили правоохранители.

6 февраля СБУ заявила о нейтрализации действующей в Украине агентурной сети военной контрразведки ФСБ РФ.

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