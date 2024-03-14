СБУ: Взят российский информатор, который из своей квартиры следил за колоннами Сил обороны

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении в Николаеве информатора российской Федеральной службы безопасности. По данным следствия, мужчина устроил в квартире "наблюдательный пункт", чтобы шпионить за военными колоннами Сил обороны.

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СБУ пишет, что мужчина из окон жилья наблюдал за интенсивностью движения подразделений ВСУ по одной из ключевых автотрасс в направлении передовой, а также при движении украинской техники фигурант пытался установить ее ориентировочное количество и обращал "особое внимание" на тяжелые образцы вооружений.

Спецслужба отмечает, что, несмотря на конспирацию задержанного, ей удалось разоблачить его и задокументировать факты разведывательно-подрывной деятельности.

Чтобы обезопасить пути перемещения украинских войск, были проведены комплексные мероприятия, а самого фигуранта задержали с поличным, отмечает ведомство.

СБУ сообщает, что во время задержания мужчина вместе с сыном оказывал физическое сопротивление правоохранителям, чтобы скрыться с места происшествия, однако ему это не удалось.

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По информации правоохранителей, задержанный был на связи с прокремлевским блогером Сергеем Лебедевым, известным под псевдонимом "Лохматый", который скрывается в Донецке и работает на ФСБ.

Коммуникацию Лебедев и задержанный вели через анонимный чат в мессенджере, где тот выкладывал разведывательные отчеты – при обыске в доме фигуранта изъят мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности, отмечает спецслужба.

Мужчине сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенном в условиях военного положения.

Задержанный находится под стражей, ему грозит 12 лет заключения.

Фото: СБУ

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В январе СБУ заявила о задержании осведомительницы российских спецслужб. По данным следствия, женщина разведывала места базирования Сил обороны в Николаевской области.

В феврале спецслужба сообщила о задержании в Кировоградской области российского информатора. По данным следствия, мужчина в собственном гараже сделал "пункт наблюдения" за эшелонами ВСУ.

В марте СБУ заявила о задержании российского агента, местного жителя Харьковской области. По данным следствия, он готовил диверсии на объектах Укрзалізниці в области и шпионил за ВСУ.

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