СБУ: Затримано диверсанта – хотів підірвати залізницю і шпигував за Збройними Силами

Підозрюваному загрожує вісім років тюрми за статтею щодо поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ під час воєнного стану

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про затримання російського агента, місцевого мешканця Харківщини. За даними слідства, він готував диверсії на об'єктах Укрзалізниці в області та шпигував за ЗСУ.

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У результаті спецоперації був затриманий диверсант РФ, який намагався підірвати лінії електроживлення залізничних колій та рухомого складу поблизу вузлової станції, пише СБУ.

Спецслужба зазначає, що затриманий – місцевий мешканець, який працював на Головне управління Генерального штабу Збройних сил РФ (раніше називалося ГРУ).

За даними слідства, для вчинення серії вибухів фігурант планував використати саморобний вибуховий пристрій, інструкцію для його виготовлення у домашніх умовах він отримав від воєнної розвідки окупантів.

Цією диверсією загарбники сподівалися порушити логістику постачання пального та боєприпасів для Сил оборони на Лиманському напрямку, пише СБУ.

Спецслужба зауважує, що завчасно викрила фігуранта, встановила особи його кураторів з РФ та їхні злочинні наміри – надалі правоохоронці покроково задокументували розвідувально-підривну діяльність підозрюваного та затримали його на етапі підготовки вибухів.

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Також під час розслідування було отримано докази того, що фігурант виконував ще одне завдання – збирав інформацію про місця базування підрозділів ЗСУ в Харкові та Павлограді Дніпропетровської області, зазначають правоохоронці.

Щоб збирати інформацію, підозрюваний об’їжджав місцевість обох областей у темний час доби та приховано фіксував локації українських військ, пояснює СБУ.

За інформацією слідства, фігурант дистанційно координував дії зі знайомим – представником агентурного апарату воєнної розвідки окупантів, який перебуває у РФ, а для комунікації використовувалися анонімні чати у месенджерах.

Під час обшуків у помешканні затриманого виявили мобільний телефон та інші речові докази злочинної діяльності, пише спецслужба.

Фігуранту повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану.

За цією статтею підозрюваному загрожує до восьми років тюрми.

У січні СБУ заявила про затримання інформаторки російських спецслужб. За даними слідства, жінка розвідувала місця базування Сил оборони на Миколаївщині.

У лютому СБУ повідомила про знешкодження розгалуженої агентурної мережі російської Федеральної служби безпеки. Серед затриманих – інженерка оборонного заводу та чиновниця міської ради в Донецькій області, повідомили правоохоронці.

Спецслужба повідомила про затримання на Кіровоградщині російського інформатора. За даними слідства, чоловік у власному гаражі зробив "пункт спостереження" за ешелонами ЗСУ.

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