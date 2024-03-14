СБУ: Задержан диверсант – хотел взорвать железную дорогу и шпионил за Вооруженными Силами

Подозреваемому грозит восемь лет тюрьмы по статье о распространении информации о перемещении или расположении ВСУ во время военного положения

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании российского агента, местного жителя Харьковской области. По данным следствия, он готовил диверсии на объектах Укрзалізниці в области и шпионил за ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В результате спецоперации был задержан диверсант РФ, пытавшийся подорвать линии электропитания железнодорожных путей и подвижного состава вблизи узловой станции, пишет СБУ.

Спецслужба отмечает, что задержанный – местный житель, работавший на Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ранее называлось ГРУ).

По данным следствия, для совершения серии взрывов фигурант планировал использовать самодельное взрывное устройство, инструкцию по его изготовлению в домашних условиях он получил от военной разведки оккупантов.

Этой диверсией захватчики надеялись нарушить логистику поставок горючего и боеприпасов для Сил обороны на Лиманском направлении, пишет СБУ.

Спецслужба отмечает, что заблаговременно разоблачила фигуранта, установила личности его кураторов из РФ и их преступные намерения – в дальнейшем правоохранители пошагово задокументировали разведывательно-подрывную деятельность подозреваемого и задержали его на этапе подготовки взрывов.

Читайте также: Бои за Харьков. СБУ задержала мужчину, который ремонтировал танки РФ и "сдавал" жителей – фото

Также в ходе расследования были получены доказательства того, что фигурант выполнял еще одну задачу – собирал информацию о местах базирования подразделений ВСУ в Харькове и Павлограде Днепропетровской области, отмечают правоохранители.

Чтобы собирать информацию, подозреваемый объезжал местность обеих областей в темное время суток и скрыто фиксировал локации украинских войск, объясняет СБУ.

По информации следствия, фигурант дистанционно координировал действия со знакомым – представителем агентурного аппарата находящейся в РФ военной разведки оккупантов, а для коммуникации использовались анонимные чаты в мессенджерах.

Во время обысков в помещении задержанного обнаружили мобильный телефон и другие вещественные доказательства преступной деятельности, пишет спецслужба.

Фигуранту сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении или размещении ВСУ, совершенном в условиях военного положения.

По этой статье подозреваемому грозит до восьми лет тюрьмы.

В январе СБУ заявила о задержании осведомительницы российских спецслужб. По данным следствия, женщина разведывала места базирования Сил обороны в Николаевской области.

В феврале СБУ сообщила об обезвреживании разветвленной агентурной сети российской Федеральной службы безопасности. Среди задержанных – инженер оборонного завода и чиновница городского совета в Донецкой области, сообщили правоохранители.

Спецслужба сообщила о задержании в Кировоградской области российского информатора. По данным следствия, мужчина в собственном гараже сделал "пункт наблюдения" за эшелонами ВСУ.

Читайте также: СБУ: Задержана приспешница Сальдо, она оборудовала военные госпитали оккупантам – фото