Бої за Харків. СБУ затримала чоловіка, який лагодив танки РФ та "здавав" жителів – фото

За даними СБУ, чоловік "наводив" загарбників на оселі громадян, які виїхали на підконтрольну Україні територію

Знищена російська техніка (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Служба безпеки України затримала чоловіка, якого підозрюють у допомозі російським військам у ремонті танків під час боїв за Харків. Окрім цього, "здавав" місцевих жителів, які чинили спротив збройній агресії РФ. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що мова йде про Олега Борчука.

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За даними правоохоронців, мова йде про працівника заводу у Богодухівському районі, який після захоплення громади зголосився допомагати загарбникам і почав ремонтувати їхню бронетехніку.

Олег Борчук (Фото: джерело LIGA.net)

Насамперед, зазначили в СБУ, Борчук відновлював бойові спроможності російських танків, бойових машин піхоти та колісних транспортних засобів, які були підбиті українськими захисниками під час боїв за Харків.

Також, повідомили правоохоронці, він "здавав" місцевих жителів, які чинили спротив збройній агресії РФ. Надалі росіяни викрадали українських патріотів та ув’язнювали їх у російських катівнях, де піддавали жорстоким тортурам, повідомила СБУ.

За даними СБУ, Борчук "наводив" загарбників на оселі громадян, які виїхали на підконтрольну Україні територію. Після цього, зазначили правоохоронці, окупанти разом зі своїм пособником вдиралися у помешкання громадян та грабували їх. З приватних домоволодінь ворог викрадав все: від одягу та побутової техніки до автомобілів.

За це командування підрозділів російських військ дозволяло чоловіку вільно пересуватися місцевістю та забирати собі частину награбованого майна, повідомила СБУ.

Правоохоронці повідомили, що після звільнення району Борчук намагався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя. На підставі зібраних доказів чоловіку повідомили про підозру за статтею про пособництво державі-агресору.

Наразі Борчук перебуває під вартою, якщо його вина буде доведена – йому загрожує до 12 років за ґратами.

14 лютого СБУ затримала харків'янина, якого підозрює у наведенні російських ракет на Харків. Серед його цілей, зокрема, були підприємства оборонно-промислового комплексу. За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про 58-річного місцевого жителя Юрія Панфілова.

16 лютого СБУ повідомила про затримання чоловіка, який, ймовірно, співпрацював із ФСБ, зокрема "зливав" росіянам інформацію для прориву оборони Києва у 2022 році.

20 лютого СБУ затримала чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві за комплексами ППО на Кіровоградщині та бажанні стати вагнерівцем. Йому повідомили про підозру. За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про Романа Скубія.

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