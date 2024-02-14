Наводив ракети на Харків і розвідував геолокацію української ППО: СБУ затримала місцевого жителя
Служба безпеки України затримала харків'янина, якого підозрює у наводці російських ракет на Харків. Серед його цілей, зокрема були підприємства оборонно-промислового комплексу, повідомив речник СБУ Харківської області Владислав Абдула. За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про 58-річного місцевого жителя Юрія Панфілова.
За даними правоохоронців, підозрюваний почав передавати росіянам розвідувальну інформацію через месенджери восени 2023 року.
СБУ повідомила, що для більшої ефективності ракетно-дронових атак на місцеві об’єкти російська армія розраховувала отримати від Панфілова геолокації української ППО. А у разі одержання таких відомостей загарбники сподівались "обійти" системи протиповітряної оборони ЗСУ або здійснити по них прицільний удар, зазначили правоохоронці.
Для збирання розвідданих чоловік знаходив місця ворожих "прильотів", а потім робив там приховано фото- і відеознімання. Окрім цього, він ще публікував у соцмережах свої дописи, в яких намагався дискредитувати українських захисників.
Співробітники СБУ задокументували злочинні дії російського інформатора і затримали його під час виконання ворожого завдання. Під час обшуків у його помешканні вилучено мобільний телефон із доказами незаконної діяльності.
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Облпрокуратура повідомила, що Панфілова триматимуть під вартою без права внесення застави. За поширення інформації про розміщення ЗСУ, чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.
- Після удару російських окупантів по Харкову у ніч проти 10 лютого та прильоту по заправці згоріла майже половина вулиці. За словами міського голови, окрім семи загиблих, є інформація про трьох поранених, 15 приватних будинків згоріли повністю.