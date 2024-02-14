Наводил ракеты на Харьков и разведывал геолокации ПВО: СБУ задержала местного жителя

СБУ сообщила, что для большей эффективности ракетно-дроновых атак российская армия рассчитывала получить от мужчины геолокации украинской ПВО

Юрий Панфилов (Фото: источники LIGA.net)

Служба безопасности Украины задержала еще одного информатора, который наводил российские ракеты на Харьков. Среди его целей, в частности, были предприятия оборонно-промышленного комплекса, сообщил спикер СБУ Харьковской области Владислав Абдула. По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о 58-летнем местном жителе Юрии Панфилове.

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По данным правоохранителей, подозреваемый начал передавать россиянам разведывательную информацию через мессенджеры осенью 2023 года.

СБУ сообщила, что для большей эффективности ракетно-дронных атак на местные объекты российская армия рассчитывала получить от Панфилова геолокации украинской ПВО. А в случае получения таких сведений захватчики надеялись "обойти" системы противовоздушной обороны ВСУ или осуществить по ним прицельный удар, отметили правоохранители.

Для сбора разведданных мужчина находил места вражеских "прилетов", а затем делал там скрытую фото- и видеосъемку. Кроме этого, он еще публиковал в соцсетях свои сообщения, в которых пытался дискредитировать украинских защитников.

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия российского информатора и задержали его во время выполнения вражеского задания. При обыске в его доме изъят мобильный телефон с доказательствами незаконной деятельности.

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Фото: СБУ

Фото: СБУ

Облпрокуратура сообщила, что Панфилова будут содержать под стражей без права внесения залога. За распространение информации о размещении ВСУ, мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.