Закликав виїжджати в окупацію та допомагати РФ: протоієрей УПЦ МП сів на п'ять років — СБУ

Під час проповідей настоятель храму на Дніпропетровщині виправдовував повномасштабне вторгнення РФ та захоплення частини території України

Олександр Лунєгов (Фото: джерела LIGA.net)

Настоятель храму на Дніпропетровщині проведе п'ять років за ґратами за виправдання повномасштабного російського вторгнення та окупації частини території України, повідомила Служба безпеки України. За даними співрозмовників LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про Олександра Лунєгова.

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Співрозмовник повідомив, що Лунєгов – настоятель "Храму Святителя Іоанна Милостивого" парафії Дніпропетровської єпархії УПЦ в селі Письменне Васильківського району Дніпропетровської області.

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти підривної діяльності клірика на користь РФ. На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за статтею про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України та призначив йому п'ять років ув'язнення. Правоохоронці наголосили, що вирок суду набрав законної сили.

Під час проповідей він виправдовував повномасштабне вторгнення РФ та захоплення частини території України, а в ході особистих розмов з парафіянами клірик переконував їх виїжджати до Росії або в тимчасово окуповані регіони України, щоб допомагати росіянам.

Разом з цим протоієрей очікував на захоплення Дніпропетровщини, про що неодноразово висловлювався під час спілкування з місцевими жителями, зазначили правоохоронці.

Співробітники СБУ задокументували злочини Лунєгова й у вересні 2022 року затримали його у власному помешканні. Під час обшуків у затриманого вилучили мобільні телефони, які він використовував для нав’язування кремлівської пропаганди.

Фото: СБУ

9 лютого СБУ проводила обшуки в Києво-Печерській лаврі у священнослужителя, який координував підставні акції протесту під час повернення майна лаври державі.

Під виглядом "акцій протесту" клірик сподівався максимально розхитати суспільно-політичну обстановку в Києві — для цього він координувався з проросійським пропагандистом Анатолієм Шарієм, який підозрюється у держзраді.

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