СБУ прийшла з обшуками до Лаври. Підозра клірику, який співпрацював із Шарієм

Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах зазначив, що офіційне повідомлення щодо обшуків буде пізніше

СБУ (Фото: джерела LIGA.net)

Сьогодні Служба безпеки України проводить обшуки у Києво-Печерській лаврі у священнослужителя, який координував підставні акції протесту під час повернення майна лаври державі. Про це у коментарі LIGA.net розповів співрозмовник у правоохоронних органах.

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Керівник інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополит Климент заявив у коментарі, що у нього наразі інформації про обшуки немає.

Співрозмовник зазначив, що офіційне повідомлення щодо обшуків буде пізніше.

ОНОВЛЕНО о 13:55. СБУ офіційно повідомила про оголошення підозри ієродиякону УПЦ МП, який діяв на користь Росії. За даними слідства, фігурант є одним із найближчих соратників митрополита Павла (Лебедя) і причетний до організації провокацій у Лаврі навесні 2023 року.

Зазначається, що під виглядом "акцій протесту" клірик сподівався максимально розхитати суспільно-політичну обстановку в Києві — для цього він координувався з проросійським пропагандистом Анатолієм Шарієм, який підозрюється у держзраді.

Правоохоронці заявляють, що Шарій давав священнослужителю інструкції щодо запису та розповсюдження провокаційних відео штучних заворушень під Лаврою. Ці матерiали підхоплювала російська пропаганда.

У листуванні з парафіянами клірик виправдовував агресію РФ проти України та вистачив керівництво країни-окупантів, а водночас дискредитував Сили оборони, зокрема захисників Маріуполя.

СБУ виявила техніку, понад 10 мобільних телефонів та майже 300 сім-карток із доказами. Підозру пред'явлено за статтею про виправдання російської агресії, йому загрожує ув'язнення.

5 січня 2023 року Мінкульт повідомив, що завершено передання Успенського собору та Трапезної церкви Києво-Печерської лаври від УПЦ МП у користування держави.

29 березня з УПЦ МП розірвали договір про оренду Нижньої лаври. На початку квітня там почала роботу комісія Мінкульту щодо передання державі 79 корпусів, які були у користуванні УПЦ, а в червні комісія МКІП завершила перевірки будівель на території Києво-Печерської лаври. Тоді від УПЦ вимагали звільнити приміщення.

10 серпня Господарський суд Києва зобов'язав УПЦ МП повернути національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" 79 об'єктів із Нижньої лаври. А 9 серпня цей же суд за іншою справою визнав законним розірвання договору безоплатного користування майном лаври. Підставою для розірвання стала низка порушень, встановлених під час перевірки комісією МКІП та заповідником.

А у вересні комісія Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" повернула у державне користування ще два корпуси, які розміщені на території Нижньої лаври.

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