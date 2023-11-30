У Почаївській лаврі УПЦ МП ставила під сумнів існування України та ображала юдеїв — СБУ

У СБУ заявили, що обшуки у Почаївській лаврі пов'язані з кримінальним провадженням про причетність до розпалювання національної ворожнечі

Обшуки у Почаївській лаврі (Фото: СБУ)

У Службі безпеки України заявили, що обшуки у Почаївській лаврі пов'язані з кримінальним провадженням про причетність до розпалювання національної ворожнечі. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Правоохоронці заявляють, що представники Української православної церкви Московського патріархату оприлюднили на сайті монастиря публікацію, в якій ображали юдеїв, а також розпалювали релігійну ненависть до інших церков.

У цій публікації клірики УПЦ МП поставили під сумнів існування України як суверенної держави окремо від Росії.

СБУ пише, що експертиза підтвердила наявність у тексті висловлювань, які розпалюють міжнаціональну ворожнечу та ненависть.

У рамках кримінального провадження за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної та релігійної приналежності триває розслідування для встановлення всіх обставин.

Зазначається, що всі дії відбуваються в рамках чинного законодавства, а СБУ дотримується принципу неупередженості щодо діяльності будь-якої конфесії.

Нещодавно послушник Почаївської лаври отримав п'ять років ув'язнення за вихваляння РФ та дискредитацію Збройних Сил України.

Про право на молитовну та фізичну присутність у Почаївській лаврі заявляла УГКЦ. Мінкульт ще не думав, як вирішити цю суперечку, але бачить можливості проведення служінь різними церквами на одній території. У ПЦУ проти передання Почаївської лаври греко-католикам. Вважають її "православною святинею".

10 березня 2023 року Мінкульт закликав Свято-Успенський монастир УПЦ МП звільнити територію Києво-Печерської лаври до 29 березня. Докладніше про "виселення" УПЦ МП з Лаври читайте у тексті LIGA.net.

У Московському патріархаті заявили, що вважають це "ультиматумом", не бачать у цьому юридичних обґрунтувань і не збираються йти.

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