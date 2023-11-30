СБУ прийшла з обшуками до Почаївської лаври. УПЦ МП скаржиться на "виселення" вихованок: фото

Вранці 30 листопада СБУ прийшла з обшуками до Почаївської лаври, яка належить Українській православній церкві Московського патріархату

СБУ у Почаївській лаврі (Фото: LIGA.net)

Вранці 30 листопада Служба безпеки України прийшла з обшуками до Почаївської лаври, яка належить Українській православній церкві Московського патріархату. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах.

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За його словами, попередня причина візиту – поширення російської ідеології співробітниками Лаври.

СБУ у Почаївській лаврі (Фото: LIGA.net)

В УПЦ МП заявили, що правоохоронці нібито "примусово виселяють" неповнолітніх вихованок Кременецького духовного училища.

СБУ у Почаївській лаврі (Фото: LIGA.net)

Нещодавно послушник Почаївської лаври отримав п'ять років ув'язнення за вихваляння РФ та дискредитацію Збройних Сил України.

Про право на молитовну та фізичну присутність у Почаївській лаврі заявляла УГКЦ. Мінкульт ще не думав, як вирішити цю суперечку, але бачить можливості проведення служінь різними церквами на одній території. У ПЦУ проти передання Почаївської лаври греко-католикам. Вважають її "православною святинею".

10 березня 2023 року Мінкульт закликав Свято-Успенський монастир УПЦ МП звільнити територію Києво-Печерської лаври до 29 березня. Докладніше про "виселення" УПЦ МП з Лаври читайте у тексті LIGA.net.

У Московському патріархаті заявили, що вважають це "ультиматумом", не бачать у цьому юридичних обґрунтувань і не збираються йти.

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