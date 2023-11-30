СБУ пришла с обысками в Почаевскую лавру. УПЦ МП жалуется на "выселение" воспитанниц: фото

Утром 30 ноября СБУ пришла с обысками в Почаевскую лавру, которая принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата

СБУ в Почаевской лавре (Фото: LIGA.net)

Утром 30 ноября Служба безопасности Украины пришла с обысками в Почаевскую лавру, которая принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах.

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По его словам, предварительная причина визита — распространение российской идеологии сотрудниками Лавры.

СБУ в Почаевской лавре (Фото: LIGA.net)

В УПЦ МП заявили, что правоохранители якобы "принудительно выселяют" несовершеннолетних воспитанниц Кременецкого духовного училища.

СБУ в Почаевской лавре (Фото: LIGA.net)

Недавно послушник Почаевской лавры получил пять лет тюрьмы за восхваление РФ и дискредитацию Вооруженных Сил Украины.

О праве на молитвенное и физическое присутствие в Почаевской лавре заявляла УГКЦ. Минкульт еще не думал, как разрешить этот спор, но видит возможности проведения служений разными церквями на одной территории. В ПЦУ против передачи Почаевской лавры греко-католикам. Считают ее "православной святыней".

10 марта 2023 года Минкульт призвал Свято-Успенский монастырь УПЦ МП освободить территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта. Подробнее о "выселении" УПЦ МП из Лавры читайте в тексте LIGA.net.

В Московском патриархате заявили, что считают это "ультиматумом", не видят в этом юридических обоснований и не собираются уходить.

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