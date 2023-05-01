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В ПЦУ против передачи Почаевской лавры грекокатоликам. Считают ее "православной святыней"

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 13:22
В ПЦУ против передачи Почаевской лавры грекокатоликам. Считают ее
Митрополит ПЦУ Нестор (фото – скриншот видео)

Митрополит Тернопольский и Кременецкий Православной церкви Украины (ПЦУ) Нестор считает возможную передачу Почаевской лавры Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ) сомнительным шагом, ведь это "не вызовет поддержки у местных людей". Об этом идет речь в материале LIGA.net "Цитадель русского мира". На Почаевскую лавру претендуют три церкви: что делать властям".

"И сегодня, и в советский период, и когда Галичина была под Польшей – во все эти времена лавра всегда воспринималась как православная святыня", – говорит Нестор в комментарии LIGA.net.

По его мнению, если подходить к вопросу будущего Почаевской лавры с позиции прошлого, то это вызовет новые межконфессиональные противостояния и ссоры.

"Не уверен, что грекокатолическая церковь долго сможет искусственно возить из Галичины паломников, если не будет поддержки на месте", – убежден Нестор.

Он также не очень представляет общую монашескую жизнь ПЦУ и УГКЦ на территории лавры.

"Если говорить о совместной жизни двух монастырей.., то Почаевская лавра для этого не лучшее место, – считает митрополит ПЦУ Нестор. – Я бы не рисковал бросать яблоко раздора между церквями в виде совместного пользования лаврой, это приведет только к углублению конфликтов".

  • О праве на молитвенное и физическое присутствие в Почаевской лавре ранее заявила УГКЦ. Минкульт еще не думал, как разрешить этот спор, но видит возможности проведения служений разными церквями на одной территории.
  • 10 марта 2023 года Минкульт призвал Свято-Успенский монастырь УПЦ МП освободить территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта. Подробнее о "выселении" УПЦ МП из Лавры читайте в тексте LIGA.net.
  • В Московском патриархате заявили, что считают это "ультиматумом", не видят в этом юридических обоснований и не собираются уходить.

Читайте также: Разбор | "Цитадель русского мира". На Почаевскую лавру претендуют три церкви: что делать властям

Юрій Смірнов
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Почаевская лавра угкц пцу Нестор
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