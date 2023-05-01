"Мы не покидали ее добровольно". УГКЦ заявила о законном праве на Почаевскую лавру

Украинская грекокатолическая церковь (УГКЦ) претендует на молитвенное и физическое присутствие в Почаевской лавре. Об этом говорится в материале LIGA.net "Цитадель русского мира". На Почаевскую лавру претендуют три церкви: что делать властям.

"Позиция нашей церкви базируется на исторических источниках, что в Почаевской лавре молились грекокатолики, – говорит LIGA.net руководитель департамента коммуникаций УГКЦ Игорь Яцив. – Грекокатолики были насильственно изгнаны со всей левобережной части Украины при царской России. Почаевскую лавру мы не оставляли добровольно".

Он уточнил, что речь идет не о праве собственности на комплекс сооружений, а о возможности пользоваться, но "на постоянной основе, как это происходило в отношении УПЦ МП, – на основании договоров".

В то же время Яцив уверяет: если государство не примет положительное для УГКЦ решение – "крестовые походы" никто организовывать не будет.

"Мы просто засвидетельствовали свое право там быть, чтобы потом не получилось, что мы молчали, и потому нам ничего [не дали]", – объясняет он.

На Почаевскую лавру претендуют сразу несколько религиозных организаций, Минкульт еще не думал, как решить этот спор, но видит возможности проведения служений разными церквями на одной территории.

10 марта 2023 года Минкульт призвал Свято-Успенский монастырь УПЦ МП освободить территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта. Подробнее о "выселении" УПЦ МП из Лавры читайте в тексте LIGA.net .

. В Московском патриархате заявили, что считают это "ультиматумом", не видят в этом юридических обоснований и не собираются уходить.

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Юрій Смірнов

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