"Мы не покидали ее добровольно". УГКЦ заявила о законном праве на Почаевскую лавру
Украинская грекокатолическая церковь (УГКЦ) претендует на молитвенное и физическое присутствие в Почаевской лавре. Об этом говорится в материале LIGA.net "Цитадель русского мира". На Почаевскую лавру претендуют три церкви: что делать властям.
"Позиция нашей церкви базируется на исторических источниках, что в Почаевской лавре молились грекокатолики, – говорит LIGA.net руководитель департамента коммуникаций УГКЦ Игорь Яцив. – Грекокатолики были насильственно изгнаны со всей левобережной части Украины при царской России. Почаевскую лавру мы не оставляли добровольно".
Он уточнил, что речь идет не о праве собственности на комплекс сооружений, а о возможности пользоваться, но "на постоянной основе, как это происходило в отношении УПЦ МП, – на основании договоров".
В то же время Яцив уверяет: если государство не примет положительное для УГКЦ решение – "крестовые походы" никто организовывать не будет.
"Мы просто засвидетельствовали свое право там быть, чтобы потом не получилось, что мы молчали, и потому нам ничего [не дали]", – объясняет он.
- На Почаевскую лавру претендуют сразу несколько религиозных организаций, Минкульт еще не думал, как решить этот спор, но видит возможности проведения служений разными церквями на одной территории.
- 10 марта 2023 года Минкульт призвал Свято-Успенский монастырь УПЦ МП освободить территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта. Подробнее о "выселении" УПЦ МП из Лавры читайте в тексте LIGA.net.
- В Московском патриархате заявили, что считают это "ультиматумом", не видят в этом юридических обоснований и не собираются уходить.
Читайте также: Разбор | "Цитадель русского мира". На Почаевскую лавру претендуют три церкви: что делать властям
Комментарии