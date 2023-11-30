СБУ: В Почаевской лавре УПЦ МП ставила под сомнение существование Украины и обижала иудеев

В Службе безопасности Украины заявили, что обыски в Почаевской лавре связаны с уголовным производством о причастности к разжигании национальной вражды

Обыски в Почаевской лавре (Фото: СБУ)

В Службе безопасности Украины заявили, что обыски в Почаевской лавре связаны с уголовным производством о причастности к разжигании национальной вражды. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Правоохранители заявляют, что представители Украинской православной церкви Московского патриархата обнародовали на сайте монастыря публикацию, в которой обижали иудее, а также разжигали религиозную ненависть к представителям других церквей.

В этой публикации клирики УПЦ МП поставили под сомнение существование Украины как суверенного государства отдельно от России.

СБУ пишет, что экспертиза подтвердила наличие в тексте высказываний, которые разжигают межнациональную вражду и ненависть.

В рамках уголовного производства по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной и религиозной принадлежности продолжается расследование для установления всех обстоятельств.

Отмечается, что все действия происходят в рамках действующего законодательства, а СБУ придерживается принципа непредвзятости к деятельности любой конфессии.

Недавно послушник Почаевской лавры получил пять лет тюрьмы за восхваление РФ и дискредитацию Вооруженных Сил Украины.

О праве на молитвенное и физическое присутствие в Почаевской лавре заявляла УГКЦ. Минкульт еще не думал, как разрешить этот спор, но видит возможности проведения служений разными церквями на одной территории. В ПЦУ против передачи Почаевской лавры греко-католикам. Считают ее "православной святыней".

10 марта 2023 года Минкульт призвал Свято-Успенский монастырь УПЦ МП освободить территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта. Подробнее о "выселении" УПЦ МП из Лавры читайте в тексте LIGA.net.

В Московском патриархате заявили, что считают это "ультиматумом", не видят в этом юридических обоснований и не собираются уходить.

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