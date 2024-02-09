СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру – источник

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах отметил, что официальное сообщение о обысках будет позже

СБУ (Фото: источники LIGA.net)

Сегодня Служба безопасности Украины проводит обыски в Киево-Печерской лавре у священнослужителя, координировавшего подставные акции протеста при возвращении имущества Лавры государству. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал источник в правоохранительных органах.

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Руководитель информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополит Климент заявил в комментарии, что у него пока информации об обысках нет.

Собеседник отметил, что официальное сообщение по обыскам будет позже.