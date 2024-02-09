СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру – источник
Ульяна Кричковская
Редактор новостей LIGA.net
Анастасія Прокаєва
Сегодня Служба безопасности Украины проводит обыски в Киево-Печерской лавре у священнослужителя, координировавшего подставные акции протеста при возвращении имущества Лавры государству. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал источник в правоохранительных органах.
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Руководитель информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополит Климент заявил в комментарии, что у него пока информации об обысках нет.
Собеседник отметил, что официальное сообщение по обыскам будет позже.
- 5 января 2023 года Минкульт сообщил, что завершена передача Успенского собора и Трапезной церкви Киево-Печерской лавры от УПЦ МП в пользование государства.
- 29 марта с УПЦ (МП) расторгли договор об аренде Нижней Лавры. В начале апреля там начала работу комиссия Минкульта по передаче государству 79 корпусов, которые были в пользовании УПЦ, а в июне Комиссия МКИП завершила проверки зданий на территории Киево-Печерской Лавры. Тогда от УПЦ требовали освободить помещения.
- 10 августа Хозяйственный суд Киева обязал УПЦ МП вернуть национальному заповеднику "Киево-Печерская Лавра" 79 объектов из Нижней Лавры. А 9 августа этот же суд по другому делу признал законным расторжение договора безвозмездного пользования имуществом Лавры. Основанием для расторжения стал ряд нарушений, установленных во время проверки комиссией МКИП и заповедником.
- А в сентябре комиссия Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" вернула в государственное пользование еще два корпуса, которые размещены на территории Нижней Лавры.