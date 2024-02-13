Призывал выезжать в оккупацию и помогать РФ: протоиерей УПЦ МП сел на пять лет – СБУ

Во время проповедей настоятель храма в Днепропетровской области оправдывал полномасштабное вторжение РФ и захват части территории Украины

Александр Лунегов (Фото: источники LIGA.net)

Настоятель храма в Днепропетровской области проведет пять лет за решеткой за оправдание полномасштабного российского вторжения и оккупации части территории Украины, сообщила Служба безопасности Украины. По данным собеседников LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет об Александре Лунегове.

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Собеседник сообщил, что Лунегов – настоятель "Храма Святителя Иоанна Милостивого" прихода Днепропетровской епархии УПЦ в селе Письменное Васильковского района Днепропетровской области.

Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты подрывной деятельности клирика в пользу РФ. На основании собранных доказательств суд признал его виновным по статье об оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины и назначил ему пять лет тюрьмы. Правоохранители подчеркнули, что приговор суда вступил в законную силу.

Во время проповедей он оправдывал полномасштабное вторжение РФ и захват части территории Украины, а в ходе личных разговоров с прихожанами клирик убеждал их выезжать в Россию или во временно оккупированные регионы Украины, чтобы помогать россиянам.

Вместе с этим протоиерей ожидал захвата Днепропетровской области, о чем неоднократно высказывался во время общения с местными жителями, отметили правоохранители.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления Лунегова и в сентябре 2022 года задержали его в собственном доме. При обысках у задержанного изъяли мобильные телефоны, которые он использовал для навязывания кремлевской пропаганды.

Фото: СБУ

9 февраля СБУ проводила обыски в Киево-Печерской лавре у священнослужителя, который координировал подставные акции протеста при возвращении имущества лавры государству.

Под видом "акций протеста" клирик надеялся максимально расшатать общественно-политическую обстановку в Киеве — для этого он координировался с подозреваемым в госизмене пророссийским пропагандистом Анатолием Шарием.

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