Шпигував за ППО на Кіровоградщині та хотів стати вагнерівцем: СБУ затримала чоловіка – фото

За даними СБУ, чоловік хотів доєднатися до бойовиків приватної військової компанії Вагнер і воювати проти України

Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві за комплексами ППО на Кіровоградщині та бажанні стати вагнерівцем. Йому повідомили про підозру. За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, мова йде про Романа Скубія.

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За даними правоохоронців, серед пріоритетних "цілей" чоловіка були пункти дислокації українських комплексів протиповітряної оборони. Зокрема Скубія цікавили координати складів з озброєнням та боєприпасами українських захисників, зазначили в СБУ.

Роман Скубій (Фото: джерело LIGA.net)

Правоохоронці повідомили, що отримані відомості він направляв до декількох російських Telegram-каналів, які координують спецслужби РФ для збору розвідданих про Сили оборони України.

Щоб зібрати розвіддані, чоловік виходив на місцевість, де приховано фіксував об’єкти військової інфраструктури, пояснили правоохоронці та зауважили, що задля конспірації розвідувальної активності він постійно змінював сім-карти мобільних операторів.

Також, за даними СБУ, на початку повномасштабної війни Скубій хотів доєднатися до бойовиків приватної військової компанії Вагнер і воювати проти України.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Оперативне реагування Служби безпеки дозволило зірвати плани агресора щодо отримання розвідданих, а самого чоловіка затримати у власному помешканні, повідомили у правоохоронному органі.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучено засоби зв’язку із доказами злочинних дій.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ.

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави, якщо його вина буде доведена – йому загрожує до восьми років за ґратами.

14 лютого СБУ затримала харків'янина, якого підозрює у наведенні російських ракет на Харків. Серед його цілей, зокрема, були підприємства оборонно-промислового комплексу. За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про 58-річного місцевого жителя Юрія Панфілова.

у правоохоронних органах, йдеться про 58-річного місцевого жителя Юрія Панфілова. 16 лютого СБУ повідомила про затримання чоловіка, який, ймовірно, співпрацював із ФСБ, зокрема "зливав" росіянам інформацію для прориву оборони Києва у 2022 році.

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