Шпионил за ПВО на Кировоградщине и хотел стать вагнеровцем: СБУ задержала мужчину – фото

По данным СБУ, мужчина хотел присоединиться к боевикам частной военной компании Вагнер и воевать против Украины

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала мужчину, которого подозревают в шпионаже за комплексами ПВО в Кировоградской области и желании стать вагнеровцем. Ему сообщили о подозрении. По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о Романе Скубии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным правоохранителей, среди приоритетных "целей" мужчины были пункты дислокации украинских комплексов противовоздушной обороны. В частности, Скубия интересовали координаты складов с вооружением и боеприпасами украинских защитников, отметили в СБУ.

Роман Скубий (Фото: источник LIGA.net)

Правоохранители сообщили, что полученные сведения он направлял в несколько российских Telegram-каналов, которые координируют спецслужбы РФ для сбора разведданных о Силах обороны Украины.

Чтобы собрать разведданные, мужчина выходил на местность, где скрыто фиксировал объекты военной инфраструктуры, пояснили правоохранители и отметили, что для конспирации разведывательной активности он постоянно менял сим-карты мобильных операторов.

Также, по данным СБУ, в начале полномасштабной войны Скубий хотел присоединиться к боевикам частной военной компании Вагнер и воевать против Украины.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Оперативное реагирование Службы безопасности позволило сорвать планы агрессора по получению разведданных, а самого мужчину задержать в собственном доме, сообщили в правоохранительном органе.

Во время обысков по месту жительства задержанного изъяты средства связи с доказательствами преступных действий.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по статье о несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ.

Мужчина находится под стражей без права внесения залога, если его вина будет доказана – ему грозит до восьми лет за решеткой.

14 февраля СБУ задержала харьковчанина, подозреваемого в наводке российских ракет на Харьков. Среди его целей, в частности, были предприятия оборонно-промышленного комплекса. По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о 58-летнем местном жителе Юрии Панфилове.

в правоохранительных органах, речь идет о 58-летнем местном жителе Юрии Панфилове. 16 февраля СБУ сообщила о задержании мужчины, который, вероятно, сотрудничал с ФСБ, в частности "сливал" россиянам информацию для прорыва обороны Киева в 2022 году.

Читайте также: В Украине посадили помощника нардепа от Слуги народа за работу на ФСБ. Реакция политика