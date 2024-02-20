Шпионил за ПВО на Кировоградщине и хотел стать вагнеровцем: СБУ задержала мужчину – фото
Служба безопасности Украины задержала мужчину, которого подозревают в шпионаже за комплексами ПВО в Кировоградской области и желании стать вагнеровцем. Ему сообщили о подозрении. По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о Романе Скубии.
По данным правоохранителей, среди приоритетных "целей" мужчины были пункты дислокации украинских комплексов противовоздушной обороны. В частности, Скубия интересовали координаты складов с вооружением и боеприпасами украинских защитников, отметили в СБУ.
Правоохранители сообщили, что полученные сведения он направлял в несколько российских Telegram-каналов, которые координируют спецслужбы РФ для сбора разведданных о Силах обороны Украины.
Чтобы собрать разведданные, мужчина выходил на местность, где скрыто фиксировал объекты военной инфраструктуры, пояснили правоохранители и отметили, что для конспирации разведывательной активности он постоянно менял сим-карты мобильных операторов.
Также, по данным СБУ, в начале полномасштабной войны Скубий хотел присоединиться к боевикам частной военной компании Вагнер и воевать против Украины.
Оперативное реагирование Службы безопасности позволило сорвать планы агрессора по получению разведданных, а самого мужчину задержать в собственном доме, сообщили в правоохранительном органе.
Во время обысков по месту жительства задержанного изъяты средства связи с доказательствами преступных действий.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по статье о несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ.
Мужчина находится под стражей без права внесения залога, если его вина будет доказана – ему грозит до восьми лет за решеткой.
- 14 февраля СБУ задержала харьковчанина, подозреваемого в наводке российских ракет на Харьков. Среди его целей, в частности, были предприятия оборонно-промышленного комплекса. По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о 58-летнем местном жителе Юрии Панфилове.
- 16 февраля СБУ сообщила о задержании мужчины, который, вероятно, сотрудничал с ФСБ, в частности "сливал" россиянам информацию для прорыва обороны Киева в 2022 году.
Читайте также: В Украине посадили помощника нардепа от Слуги народа за работу на ФСБ. Реакция политика