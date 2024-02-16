Служба безпеки України повідомила про затримання чоловіка, який ймовірно співпрацював із ФСБ, зокрема "зливав" росіянам інформацію для прориву оборони Києва у 2022 році. Про це повідомив пресцентр правоохоронного органу.

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За даними слідства, протягом лютого-березня 2022 року він виконував завдання щодо виявлення місць базування українських захисників, які брали участь у боях за Київ.

Насамперед, зазначили в СБУ, чоловіка цікавили опорні пункти та вогневі позиції бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ на території та околицях міста. Для збирання розвідданих він у проміжках між комендантськими годинами обходив вулиці мегаполіса під виглядом пересічного громадянина, повідомили правоохоронці.

В органі зазначили, що на місцевості чоловік намагався приховано зафіксувати максимум локацій українських оборонців для підготовки відповідного "звіту" до ФСБ.

Після того як російські війська зрозуміли, що швидко захопити Київ їм не вдасться, чоловік, за даними СБУ, на тривалий час "заліг на дно" та "згорнув" свою розвідувальну активність. Проте згодом він знову вийшов на дистанційний зв'язок з російським "куратором" і отримав від нього нові завдання, повідомили в органі.

Фото: СБУ

Цього разу, зазначили правоохоронці, чоловік мав активно поширювати у соцмережах тези кремлівської пропаганди, завуальовані під "загальні настрої" мешканців Київщини. Правоохоронці встановили, що у дописах на власній сторінці Facebook чоловік вихваляв окупантів та закликав до захоплення столичного регіону нашої держави.

Під час обшуків за адресами перебування чоловіка правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами його розвідувально-підривної діяльності. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за чотирма статтями:

→ пропаганда війни;

→ державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

→ умисні дії, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі;

→ виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.

Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

14 лютого СБУ затримала харків'янина, якого підозрює у наводці російських ракет на Харків. Серед його цілей, зокрема, були підприємства оборонно-промислового комплексу. За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про 58-річного місцевого жителя Юрія Панфілова.

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