Служба безопасности Украины сообщила о задержании мужчины, который сотрудничал с ФСБ, в частности, "сливал" россиянам информацию для прорыва обороны Киева в 2022 году. Об этом сообщил пресс-центр правоохранительного органа.

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По данным следствия, в течение февраля-марта 2022 года он выполнял задание по выявлению мест базирования украинских защитников, участвовавших в боях за Киев.

Прежде всего, отметили в СБУ, мужчину интересовали опорные пункты и огневые позиции бойцов Центра специальных операций "А" СБУ на территории и в окрестностях города. Для сбора разведданных он в промежутках между комендантскими часами обходил улицы мегаполиса под видом рядового гражданина, сообщили правоохранители.

В органе отметили, что на местности мужчина пытался скрыто зафиксировать максимум локаций украинских защитников для подготовки соответствующего "отчета" в ФСБ.

После того как российские войска поняли, что быстро захватить Киев им не удастся, мужчина, по данным СБУ, на длительное время "залег на дно" и "свернул" свою разведывательную активность. Но впоследствии он снова вышел на дистанционную связь с российским "куратором" и получил от него новые задачи, сообщили в органе.

Фото: СБУ

На этот раз, отметили правоохранители, мужчина должен был активно распространять в соцсетях тезисы кремлевской пропаганды, завуалированные под "общие настроения" жителей Киевской области. Правоохранители установили, что в сообщениях на собственной странице Facebook мужчина восхвалял оккупантов и призывал к захвату столичного региона нашего государства.

Во время обысков по адресам пребывания мужчины правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности. Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по четырем статьям:

→ пропаганда войны;

→ государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

→ умышленные действия, направленные на разжигание национальной розни;

→ оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

В настоящее время мужчина находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

14 февраля СБУ задержала харьковчанина, подозреваемого в наводке российских ракет на Харьков. Среди его целей, в частности, были предприятия оборонно-промышленного комплекса. По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о 58-летнем местном жителе Юрии Панфилове.

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