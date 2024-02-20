В Україні посадили помічника нардепа від Слуги народу за роботу на ФСБ. Реакція політика

Ігор Гармашов (Фото: скриншот із відео)

Шевченківський районний суд Києва визнав винним у державній зраді Ігоря Гармашова, котрий був помічником народного депутата від Слуги народу Юрія Здебського. Про це йдеться у вироку, опублікованому в державному реєстрі.

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Згідно з версією звинувачення, Гармашов був завербований Федеральною службою безпеки РФ у лютому 2014 року в Москві, він збирав інформацію щодо обороноздатності та держбезпеки України за гроші.

У 2017 році Гармашов дав письмову згоду на співпрацю з ФСБ, отримав позивний та мобільний телефон для передання інформації. У вересні 2019 року він став помічником-консультантом Здебського, який є членом оборонного комітету. З 2014 до 2022 року Гармашов отримав від росіян щонайменше $71 000.

Засудженого затримали у березні 2022 року, відтоді він перебував під вартою. Спочатку Гармашов не визнавав вину, проте пізніше визнав роботу на ворога. Суд призначив покарання у вигляді 12 років ув'язнення без конфіскації майна.

Юрій Здебський (Фото: Facebook політика)

Нардеп Здебський у коментарі LIGA.net заявив, що Гармашов є полковником Державної прикордонної служби, закінчив Московську прикордонну академію ще за часів СРСР і служив у ДПСУ директором департаменту.

"Я був його підлеглим свого часу. Займався міжнародною спільнотою у східному регіональному управлінні. Знав його як людину, яка знається на питаннях захисту кордонів, демаркації кордонів. Взяв його на громадських засадах. А де він був до цього – не знаю. Він давав мені інформацію щодо кордонів", – сказав парламентарій.

Він зазначив, що до державної таємниці Гармашов допуску не мав, він з'являвся в комітеті, коли його запрошували.

"По суті був секретарем і вів це все. Він паралельно як журналіст писав різні статті. Я його не контролював – ставив завдання як помічнику, ми дистанційно працювали. Він мав дуже багато інформації по кордонах, особливо молдовський сегмент. А як полковник ДПСУ – у його було багато інформації. У нас були добрі робочі стосунки – робив те, що я просив, сам він ініціативу ніколи не виявляв, сам ніколи не приходив", – наголосив Здебський.

Депутат вважає, що швидше за все Гармашова могли завербувати його друзі з училища в Москві.

"Інформація, якою ми займалися про кордони, була у вільному доступі. Він з'являвся лише на відкритих засіданнях щодо кордонів та розвитку пунктів пропуску. Мене цікавила лише конкретна робота та відповіді по кордонах. Він був директором департаменту ДПСУ та знав дуже багато, там можна писати росіянам все, що хочеш", – резюмував він.

5 лютого СБУ повідомила про знешкодження розгалуженої агентурної мережі російської Федеральної служби безпеки. Серед затриманих – інженер оборонного заводу та чиновниця міської ради на Донеччині, повідомили правоохоронці.

6 лютого СБУ заявила про нейтралізацію чинної в Україні агентурної мережі військової контррозвідки ФСБ РФ.

14 лютого СБУ затримала харків'янина, підозрюваного у наведенні російських ракет на Харків. Серед його цілей, зокрема, були підприємства оборонно-промислового комплексу. За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про 58-річного місцевого мешканця Юрія Панфілова.

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