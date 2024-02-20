В Украине посадили помощника нардепа от Слуги народа за работу на ФСБ. Реакция политика

Игорь Гармашов (Фото: скриншот с видео)

Шевченковский районный суд Киева признал виновным в государственной измене Игоря Гармашова, который был помощником народного депутата от Слуги народа Юрия Здебского. Об этом сказано в приговоре, который опубликован в государственном реестре.

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Согласно версии обвинения, Гармашов был завербован Федеральной службой безопасности РФ в феврале 2014 года в Москве, он собирал информацию насчет обороноспособности и госбезопасности Украины за деньги.

В 2017 году Гармашов дал письменное согласие на сотрудничество с ФСБ, получил позывной и мобильный телефон для передачи информации. В сентябре 2019 года он стал помощником-консультантом Здебского, который является членом оборонного комитета. С 2014 по 2022 год Гармашов получил от россиян не менее $71 000.

Осужденного задержали в марте 2022 года, с тех пор он находился под стражей. Сначала Гармашов не признавал вину, однако позднее признал работу на врага. Суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы без конфискации имущества.

Юрий Здебский (Фото: Facebook политика)

Нардеп Здебский в комментарии LIGA.net заявил, что Гармашов является полковником Государственной пограничной службы, он закончил Московскую пограничную академию еще во времена СССР и служил в ГПСУ директором департамента.

"Я был его подчиненным в свое время. Занимался интернациональным сообществом в восточном региональном управлении. Знал его как человека, разбирающегося в вопросах защиты границ, демаркации границ. Взял его на общественных началах. А где он был до этого – не знаю. Он давал мне информацию по границам", — сказал парламентарий.

Он отметил, что к государственной тайне у Гармашова допуска не было, он появлялся в комитете, когда его приглашали.

"По сути был секретарем и вел это все. Он параллельно как журналист писал разные статьи. Я его не контролировал – ставил задачи как помощнику, мы дистанционно работали. У него было очень много информации по границам, особенно молдавский сегмент. А как полковник ГПСУ – у него было много информации. У нас были хорошие рабочие отношения – делал то, что я просил, сам он инициативу никогда не проявлял, сам никогда не приходил", — подчеркнул Здебский.

Депутат считает, что, скорее всего, Гармашова могли завербовать его друзья из училища в Москве.

"Информация, которой мы занимались о границах, была в свободном доступе. Он появлялся только на открытых заседаниях по границам и развитию пунктов пропуска. Меня интересовала только конкретная работа и ответы по границам. Он был директором департамента ГПСУ и знал очень многое, там можно писать россиянам все, что хочешь", — резюмировал он.

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