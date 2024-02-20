Захоплював Кінбурнську косу та катував людей: СБУ повідомила про підозру спецпризначенцю ГРУ – фото

СБУ зазначили, що перебуваючи на території тимчасово захопленої громади, він організовував масові репресії проти місцевих жителів

Фото: джерело LIGA.net

Служба безпеки України повідомила про підозру спецпризначенцю Головного управління Генерального штабу ЗС Росії, який під прикриттям "добровольця" захоплював Кінбурнську косу у 2022 році. Правоохоронці повідомили, що під час перебуваючи на території тимчасово захопленої громади, він відповідав за придушення руху опору в регіоні й організовував масові репресії проти місцевих жителів. За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про Євгена Делі.

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За інформацією правоохоронців, до початку повномасштабного вторгнення РФ Делі проходив службу у 10-й окремій бригаді спецпризначення ГРУ. Після 24 лютого 2022 року він діяв під прикриттям командира артилерійського підрозділу "добровольчого штурмового корпусу", який брав участь у захопленні Кінбурнського півострова.

Правоохоронці задокументували, що у серпні 2022 року Делі разом з підлеглими приїхав до будинку місцевого мешканця, де вони схопили чоловіка, зв’язали його і кинули у вантажівку.

Після чого, повідомили в СБУ, потерпілого привезли до російської катівні, де щонайменше шість днів били, гасили на його тілі недопалки та погрожували вбивством, намагаючись "вибити" з нього підтвердження співпраці з воїнами Сил оборони.

Фото: джерело LIGA.net

Не отримавши "зізнань", чоловіка з множинними забоями, травмами хребта і внутрішніх органів вивезли й викинули ледь притомного поблизу окупованого на той час Херсона, наголосили в правоохоронному органі.

Також за наказом Делі загарбники викрали мешканку селища Покровське і протягом доби тримали її прикутою до стільця в одному із захоплених будинків, повідомили в СБУ.

Потім потерпілу в багажнику авто вивезли до катівні на тимчасово окупованій частині Херсонщини, де протягом трьох днів тримали без їжі та води. Попри жорстокі тортури, росіяни не почули від жінки жодних "зізнань" і після цього викинули її на відкритій місцевості півострова, зазначили правоохоронці.

Наразі слідчі СБУ повідомили Делі про підозру за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за вчинені воєнні злочини. Зловмисника повністю ідентифіковано, у подальшому його буде знайдено і покарано.

ДОВІДКА. Кінбурнська коса — піщана коса, розташована в Миколаївській області, є частиною Кінбурнського півострова і має статус першого в Україні регіонального ландшафтного парку. До окупації на півострові довжиною близько 40 км було найбільше в Європі поле диких червонокнижних орхідей, ліси, а також рожеві озера і понад 4700 видів тварин.



Росіяни зайшли на територію півострова у березні 2022 року зі сторони суходолу в Херсонській області, що дозволило їм встановити контроль над значною ділянкою морської акваторії Чорного моря. Коса розташована в стратегічному місці — тут сходяться виходи із портів Херсона (Херсонський морський торговельний порт) та Миколаєва (Морські торгові порти (МТП) "Миколаїв", "Ольвія" та "Ніка-Терра"). Таким чином, окупувавши косу, російські військові фактично заблокували виходи з цих портів. Кінбурнська коса — піщана коса, розташована в Миколаївській області, є частиною Кінбурнського півострова і має статус першого в Україні регіонального ландшафтного парку. До окупації на півострові довжиною близько 40 км було найбільше в Європі поле диких червонокнижних орхідей, ліси, а також рожеві озера і понад 4700 видів тварин.Росіяни зайшли на територію півострова у березні 2022 року зі сторони суходолу в Херсонській області, що дозволило їм встановити контроль над значною ділянкою морської акваторії Чорного моря. Коса розташована в стратегічному місці — тут сходяться виходи із портів Херсона (Херсонський морський торговельний порт) та Миколаєва (Морські торгові порти (МТП) "Миколаїв", "Ольвія" та "Ніка-Терра"). Таким чином, окупувавши косу, російські військові фактично заблокували виходи з цих портів.

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