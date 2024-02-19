СБУ: На хабарі викрито трьох посадовців Запорізької облради – фото

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила, що разом з Національним антикорупційним бюро викрили на хабарі заступника голови Запорізької обласної ради разом з його помічником та місцевим депутатом.

Джерело LIGA.net у правоохоронних органах повідомило, що один з фігурантів – Владислав Куценко, заступник голови облради, обраний від Батьківщини. У 2015-2016 роках він був головним медійним обличчям Генеральної прокуратури.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Пресслужба СБУ пише про ліквідацію масштабної корупційної схеми, до якої причетне керівництво області.

У результаті комплексних заходів на передачі хабаря було викрито заступника голови облради, його помічника та місцевого депутата: за даними слідства, вони намагалися підкупити директора обласного медичного закладу.

Спецслужба пояснює, що за хабар очільник медустанови мав сприяти перемозі у медичних закупівлях наперед визначених компаній, а також сприяти тому, аби медзаклад вчиняв фінансові операції в інтересах фінансових установ.

СБУ зауважує, що правоохоронці викрили всіх трьох посадовців "на гарячому", одразу після передачі ними всієї суми хабаря.

Наразі тривають обшуки за місцями роботи та проживання фігурантів, повідомляє відомство.

Було розпочато кримінальне провадження щодо пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі. Вирішується питання щодо повідомлення посадовцям про підозру.

Фігурантам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Джерело LIGA.net у правоохоронних органах повідомило, що один з фігурантів – Владислав Куценко, обраний до облради у 2020 році від Батьківщини.

На держслужбі перебував з 2014 року. По 2015-й був помічником міністра Юстиції.

З лютого по червень 2015 Куценко працював у апараті Верховної Ради на посаді помічника-консультанта народного депутата. У червні склав присягу та отримав статус прокурора.

З червня по серпень 2015 — помічник генерального прокурора, з серпня 2015 по лютий 2016 — прокурор відділу організаційно-аналітичного забезпечення діяльності генпрокурора. З лютого по квітень 2016 — прокурор, заступник начальника управління взаємодії з державними органами у Генпрокуратурі.

У кінці 2015 – на початку 2016 років Куценко був головним медійним лицем Генпрокуратури, якою тоді керував Віктор Шокін.

З квітня 2016 по липень 2020 Куценко працював прокурором, заступником начальника Департаменту забезпечення діяльності керівництва Генпрокуратури. З серпня 2020 перейшов на роботу до апарату Ради.

На місцевих виборах 25 жовтня 2020 року Куценка було обрано депутатом облради, вже 23 грудня став заступником голови ради.

LIGA.net написала Куценкові щодо коментаря та опублікує його відповідь як тільки отримає.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Читайте також: Ексголова Верховного Суду Князєв вийшов з СІЗО