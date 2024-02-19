СБУ: На взятке разоблачены три чиновника Запорожского облсовета: фото

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что вместе с Национальным антикоррупционным бюро разоблачили на взятке заместителя председателя Запорожского областного совета вместе с его помощником и местным депутатом.

Источник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что один из фигурантов – Владислав Куценко, заместитель главы облсовета, избранный от Батьківщини.

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Пресс-служба СБУ пишет о ликвидации масштабной коррупционной схемы, к которой причастно руководство области.

В результате комплексных мероприятий на передаче взятки были разоблачены заместитель председателя облсовета, его помощник и местный депутат: по данным следствия, они пытались подкупить директора областного медицинского учреждения.

Спецслужба объясняет, что за взятку руководитель медучреждения должен содействовать победе в медицинских закупках заранее определенных компаний, а также способствовать тому, чтобы медучреждение совершало финансовые операции в интересах финансовых учреждений.

СБУ отмечает, что правоохранители разоблачили всех трех чиновников "на горячем", сразу после передачи ими всей суммы взятки.

В настоящее время продолжаются обыски по местам работы и проживанию фигурантов, отмечает ведомство.

Было начато уголовное производство по предложению, обещанию или предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу. Решается вопрос о сообщении должностным лицам о подозрении.

Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Источник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что один из фигурантов – Владислав Куценко, избранный в облсовет в 2020 году от Родины.

На госслужбе находился с 2014 года – по 2015 год был помощником министра Юстиции.

С февраля по июнь 2015 года Куценко работал в аппарате Верховной Рады в должности помощника-консультанта нардепа. В июне принял присягу и получил статус прокурора.

С июня по август 2015 – помощник генерального прокурора, с августа 2015 по февраль 2016 – прокурор отдела организационно-аналитического обеспечения деятельности генпрокурора. С февраля по апрель 2016 – прокурор, заместитель начальника управления взаимодействия с государственными органами в Генпрокуратуре.

С апреля 2016 по июль 2020 года Куценко работал прокурором, заместителем начальника Департамента обеспечения деятельности руководства Генпрокуратуры. С августа 2020 года перешел на работу к аппарату Совета.

На местных выборах 25 октября 2020 года Куценко был избран депутатом облсовета, уже 23 декабря был избран заместителем главы совета.

LIGA.net написала Куценко насчет комментария и опубликует его ответ как только получит.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

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