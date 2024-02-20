Захватывал Кинбурнскую косу, пытал людей: СБУ сообщила о подозрении спецназовцу ГРУ – фото

СБУ отметили, что во время пребывания на территории временно захваченной общины он организовывал массовые репрессии против местных жителей

Фото: источник LIGA.net

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении спецназовцу Главного управления Генерального штаба ВС России, который под прикрытием "добровольца" захватывал Кинбурнскую косу в 2022 году. Правоохранители сообщили, что во время пребывания на территории временно захваченной общины он отвечал за подавление движения сопротивления в регионе и организовывал массовые репрессии против местных жителей. По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о Евгении Дели.

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По информации правоохранителей, до начала полномасштабного вторжения РФ Дели проходил службу в 10-й отдельной бригаде спецназначения ГРУ. После 24 февраля 2022 года он действовал под прикрытием командира артиллерийского подразделения "добровольческого штурмового корпуса", который участвовал в захвате Кинбурнского полуострова.

Правоохранители задокументировали, что в августе 2022 года Дели вместе с подчиненными приехал к дому местного жителя, где они схватили мужчину, связали его и бросили в грузовик.

После чего, сообщили в СБУ, потерпевшего привезли в российский застенок, где по меньшей мере шесть дней били, тушили на его теле окурки и угрожали убийством, пытаясь "выбить" из него подтверждение сотрудничества с воинами Сил обороны.

Фото: источник LIGA.net

Не получив "признаний", мужчину с множественными ушибами, травмами позвоночника и внутренних органов вывезли и выбросили едва пришедшего в сознание вблизи оккупированного в то время Херсона, отметили в правоохранительном органе.

Также по приказу Дели захватчики похитили жительницу поселка Покровское и в течение суток держали ее прикованной к стулу в одном из захваченных домов, сообщили в СБУ.

Затем потерпевшую в багажнике авто вывезли в застенок на временно оккупированной части Херсонской области, где в течение трех дней держали без еды и воды. Несмотря на жестокие пытки, россияне не услышали от женщины никаких "признаний" и после этого выбросили ее на открытой местности полуострова, отметили правоохранители.

Сейчас следователи СБУ сообщили Дели о подозрении по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за совершенные военные преступления. Злоумышленник полностью идентифицирован, в дальнейшем он будет найден и наказан.

СПРАВКА. Кинбурнская коса – песчаная коса, расположенная в Николаевской области, является частью Кинбурнского полуострова и имеет статус первого в Украине регионального ландшафтного парка. До оккупации на полуострове длиной около 40 км было самое большое в Европе поле диких краснокнижных орхидей, леса, а также розовые озера и более 4700 видов животных.



Россияне зашли на территорию полуострова в марте 2022 года со стороны суши в Херсонской области, что позволило им установить контроль над значительным участком морской акватории Черного моря. Коса расположена в стратегическом месте – здесь сходятся выходы из портов Херсона (Херсонский морской торговый порт) и Николаева (Морские торговые порты (МТП) "Николаев", "Ольвия" и "Ника-Терра"). Таким образом, оккупировав косу, российские военные фактически заблокировали выходы из этих портов. Кинбурнская коса – песчаная коса, расположенная в Николаевской области, является частью Кинбурнского полуострова и имеет статус первого в Украине регионального ландшафтного парка. До оккупации на полуострове длиной около 40 км было самое большое в Европе поле диких краснокнижных орхидей, леса, а также розовые озера и более 4700 видов животных.Россияне зашли на территорию полуострова в марте 2022 года со стороны суши в Херсонской области, что позволило им установить контроль над значительным участком морской акватории Черного моря. Коса расположена в стратегическом месте – здесь сходятся выходы из портов Херсона (Херсонский морской торговый порт) и Николаева (Морские торговые порты (МТП) "Николаев", "Ольвия" и "Ника-Терра"). Таким образом, оккупировав косу, российские военные фактически заблокировали выходы из этих портов.

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в правоохранительных органах, речь идет о 58-летнем местном жителе Юрии Панфилове. 16 февраля СБУ сообщила о задержании мужчины, который, вероятно, сотрудничал с ФСБ, в частности, "сливал" россиянам информацию для прорыва обороны Киева в 2022 году.

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