Бои за Харьков. СБУ задержала мужчину, который чинил танки РФ и "сдавал" жителей – фото

По данным СБУ, мужчина "наводил" захватчиков на дома граждан, выехавших на подконтрольную Украине территорию

Уничтоженная российская техника (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Служба безопасности Украины задержала мужчину, подозреваемого в помощи российским войскам в ремонте танков во время боев за Харьков. Кроме этого, "сдавал" местных жителей, сопротивлявшихся вооруженной агрессии РФ. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об Олеге Борчуке.

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По данным правоохранителей, речь идет о работнике завода в Богодуховском районе, который после захвата общины вызвался помогать захватчикам и начал ремонтировать их бронетехнику.

Олег Борчук (Фото: источник LIGA.net)

Прежде всего, отметили в СБУ, Борчук восстанавливал боевые способности российских танков, боевых машин пехоты и колесных транспортных средств, которые были подбиты украинскими защитниками во время боев за Харьков.

Также, сообщили правоохранители, он "сдавал" местных жителей, которые оказывали сопротивление вооруженной агрессии РФ. В дальнейшем россияне похищали украинских патриотов и заключали их в российские застенки, где подвергали жестоким пыткам, сообщила СБУ.

По данным СБУ, Борчук "наводил" захватчиков на дома граждан, которые выехали на подконтрольную Украине территорию. После этого, отметили правоохранители, оккупанты вместе со своим пособником врывались в помещения граждан и грабили их. Из частных домовладений враг похищал все: от одежды и бытовой техники до автомобилей.

За это командование подразделений российских войск позволяло мужчине свободно передвигаться по местности и забирать себе часть награбленного имущества, сообщила СБУ.

Правоохранители сообщили, что после освобождения района Борчук пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия. На основании собранных доказательств мужчине сообщили о подозрении по статье о пособничестве государству-агрессору.

Сейчас Борчук находится под стражей, если его вина будет доказана – ему грозит до 12 лет за решеткой.

14 февраля СБУ задержала харьковчанина, подозреваемого в наведении российских ракет на Харьков. Среди его целей, в частности, были предприятия оборонно-промышленного комплекса. По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о 58-летнем местном жителе Юрии Панфилове.

16 февраля СБУ сообщила о задержании мужчины, который, вероятно, сотрудничал с ФСБ, в частности "сливал" россиянам информацию для прорыва обороны Киева в 2022 году.

20 февраля СБУ задержала мужчину, которого подозревают в шпионаже за комплексами ПВО в Кировоградской области и желании стать вагнеровцем. Ему сообщили о подозрении. По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о Романе Скубии.

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