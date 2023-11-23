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СБУ: Коп виявився агентом ФСБ, повернувся з Криму після вторгнення і працював до весни 2023

Этот материал также доступен на русском
23.11.2023, 13:10
СБУ: Коп виявився агентом ФСБ, повернувся з Криму після вторгнення і працював до весни 2023 - Фото
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про затримання колишнього поліціянта, котрий працював на Федеральну службу безпеки РФ та передавав ворогу дані про Сили оборони на півдні. 

"СБУ викрила ще одного агента РФ на Миколаївщині. Ним виявився колишній правоохоронець, якого звільнили з Національної поліції у березні 2023 року. Фігурант працював на російську ФСБ і передавав ворогу інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони у Миколаївській та Одеській областях", - пише відомство.

СБУ зауважує, що викриття відбувалося за особистого сприяння Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

За даними відомства, інформатором окупантів є мешканець Миколаєва, котрий з 2016 по 2020 перебував на території тимчасово окупованого Криму та періодично їздив до Росії, де його і залучила до співпраці спецслужба РФ.

На початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік отримав завдання повернутися на материкову Україну та влаштуватися в один із підрозділів Нацполіції, пише СБУ.

Слідство встановило, що фігурант також передавав українським захисникам неправдиві відомості про шляхи пересування військової техніки загарбників.

Згодом підозрюваного звільнили з правоохоронних органів через скоєння дорожньо-транспортної пригоди у нетверезому стані, проте продовжив працювати на користь Росії, зауважує відомство.

"Співробітники СБУ ретельно стежили за кожним кроком російського агента, задокументували його злочинну діяльність і затримали", - пише спецслужба.

Слідство встановило, що для комунікації з окупантами чоловік використовував "зв'язкових", одним з яких був прокремлівський блогер Сергій Лебедєв (відомий під псевдонімом "Лохматий"), котрий перебуває у тимчасово окупованому Донецьку та теж працює на ФСБ.

Під час обшуку у затриманого було вилучено мобільний телефон, котрий він використовував для комунікації з загарбниками.

Чоловіку повідомили про підозру, стаття не уточнюється, йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

LIGA.net звернулась до СБУ та Нацполіції з запитанням, чи відомо їм, у який спосіб чоловіка взяли до поліції, і чи були відповідні перевірки, враховуючи його проживання у тимчасово окупованому Криму, поїздки до РФ та повернення до України лише після початку повномасштабного вторгнення.

У СБУ відповіли, що триває слідство, і наразі оприлюднено всю дозволену інформацію.

Відповіді від Нацполіції поки що немає.

  • СБУ повідомила, що в Одеській області затримано коригувальницю, яка наводила російські ракети та безпілотники на "зерновий коридор" та військові об'єкти.

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Артем Джеріпа
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