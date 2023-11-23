СБУ: Коп виявився агентом ФСБ, повернувся з Криму після вторгнення і працював до весни 2023

Служба безпеки України повідомила про затримання колишнього поліціянта, котрий працював на Федеральну службу безпеки РФ та передавав ворогу дані про Сили оборони на півдні.

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"СБУ викрила ще одного агента РФ на Миколаївщині. Ним виявився колишній правоохоронець, якого звільнили з Національної поліції у березні 2023 року. Фігурант працював на російську ФСБ і передавав ворогу інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони у Миколаївській та Одеській областях", - пише відомство.

СБУ зауважує, що викриття відбувалося за особистого сприяння Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

За даними відомства, інформатором окупантів є мешканець Миколаєва, котрий з 2016 по 2020 перебував на території тимчасово окупованого Криму та періодично їздив до Росії, де його і залучила до співпраці спецслужба РФ.

На початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік отримав завдання повернутися на материкову Україну та влаштуватися в один із підрозділів Нацполіції, пише СБУ.

Слідство встановило, що фігурант також передавав українським захисникам неправдиві відомості про шляхи пересування військової техніки загарбників.

Згодом підозрюваного звільнили з правоохоронних органів через скоєння дорожньо-транспортної пригоди у нетверезому стані, проте продовжив працювати на користь Росії, зауважує відомство.

"Співробітники СБУ ретельно стежили за кожним кроком російського агента, задокументували його злочинну діяльність і затримали", - пише спецслужба.

Слідство встановило, що для комунікації з окупантами чоловік використовував "зв'язкових", одним з яких був прокремлівський блогер Сергій Лебедєв (відомий під псевдонімом "Лохматий"), котрий перебуває у тимчасово окупованому Донецьку та теж працює на ФСБ.

Під час обшуку у затриманого було вилучено мобільний телефон, котрий він використовував для комунікації з загарбниками.

Чоловіку повідомили про підозру, стаття не уточнюється, йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

LIGA.net звернулась до СБУ та Нацполіції з запитанням, чи відомо їм, у який спосіб чоловіка взяли до поліції, і чи були відповідні перевірки, враховуючи його проживання у тимчасово окупованому Криму, поїздки до РФ та повернення до України лише після початку повномасштабного вторгнення.

У СБУ відповіли, що триває слідство, і наразі оприлюднено всю дозволену інформацію.

Відповіді від Нацполіції поки що немає.

СБУ повідомила, що в Одеській області затримано коригувальницю, яка наводила російські ракети та безпілотники на "зерновий коридор" та військові об'єкти.

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