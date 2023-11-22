СБУ: Блогер Олешко, що втік за кордон, отримав підозру
Блогер Мирослав Олешко отримав підозру, повідомила Служби безпеки України. За даними слідства, він незаконно виїхав з України під час повномасштабного вторгнення і займається інформаційно-підривною діяльністю, що шкодить ЗСУ.
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Правоохоронці встановили, що Олешко у серпні 2023 року покинув територію України за підробленою довідкою військово-лікарської комісії. Блогер зробив це після підтвердження придатності до служби та виклику до територіального центру комплектування, пише СБУ.
"Перебуваючи за кордоном, він систематично публікує відео і дописи, в яких дискредитує призов на військову службу у ЗСУ та закликає українців ухилятися від служби в армії", – зауважує відомство.
Олешко отримав підозру за двома статтями: перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань та використання завідомо підробленого документа.
Блогеру загрожує до восьми років ув'язнення.
Наразі він перебуває за кордоном.
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